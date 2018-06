Speculant-trader Kerviel speelt zijn laatste kaart uit

De intussen 41-jarige trader heeft een aanvraag ingediend bij het ‘Cour de révision’. Zo’n aanvraag is de eerste stap naar een mogelijke herziening van zijn proces, iets wat in Frankrijk maar hoogst zelden gebeurt.

Met gigantische speculatieve posities die verkeerd uitdraaiden, lag Kerviel in 2008 aan de basis van een monsterverlies van 4,9 miljard euro voor SocGen. Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar waarvan twee met uitstel en een boete van 4,9 miljard euro. Een arrest dat bevestigd werd in beroep en in 2014 ook in cassatie. In september 2016 werd die boete door het Hof van Beroep in Versailles wel teruggebracht tot 1 miljoen euro.