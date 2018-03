Staat krijgt meer dan 100 miljoen euro van Arco

De boete die Arco van Europa moet betalen aan de Belgische staat, blijft overeind. Het gaat om meer dan 100 miljoen euro. Het is de vraag of dat geld uiteindelijk naar de Arco-coöperanten zal vloeien.

Toeval of niet: kort voor de federale regering de knoop moet doorhakken over de beursgang van Belfius en mogelijk ook over een compensatie voor de gedupeerde Arco-coöperanten, klaart de Arco-hemel op juridisch vlak wat op.

Eerder deze week raakte al bekend dat de Raad van State op zijn beurt de staatswaarborg voor de coöperanten, die in 2011 werd geactiveerd na de val van Dexia en de vereffening van het leeuwendeel van Arco, vernietigt.

Vrijdag vernam De Tijd bovendien dat het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het EU-Hof van Justitie, een beschikking trof over de fameuze Arco-boete. Het besluit dateert al van 9 februari, leert de tekst ervan, maar raakte eerder nog niet bekend.

Ongegrond

De Europese Commissie legde de boete op aan Arco toen ze in 2014 oordeelde dat de overheidsgarantie neerkomt op illegale staatssteun. De regering en de vereffenaars van Arco vochten dat dubbelbesluit echter aan. Vergeefs, zo blijkt nu. Het beroep werd afgewezen als deels onontvankelijk en deels ongegrond.

146 146 De staat heeft in theorie recht op 145,7 miljoen euro van Arco, maar zal in de praktijk waarschijnlijk maar zo'n 80 procent van dat bedrag opstrijken.

Dat betekent dat Arco uit de opbrengst van de vereffening volgens de laatste officiële cijfers 145,7 miljoen euro (intresten incluis) moet betalen aan de Belgische staat. Maar die zal naar schatting slechts zo’n 80 procent van dat bedrag, toch nog bijna 120 miljoen euro, opstrijken.

Dat is immers het percentage dat de vereffenaars van Arco denken te kunnen uitkeren aan de staat en andere schuldeisers. Nu de vereffening zo goed als helemaal afgerond is, hebben ze daar een goed zicht op. De boete is geen bevoorrechte schuld. De staat krijgt met andere woorden geen voorrang op andere partijen, zoals Belfius dat als de gewezen Dexia Bank België ook betrokken partij is.

Coöperanten

Nu de betaling overeind blijft, komt helemaal vast te staan dat er geen geld uit de vereffening zal overblijven voor de coöperanten. Dat moet bij hen in slechte aarde vallen, zeker nu blijkt dat de staat die altijd een vergoeding beloofde maar tot nu toe niet met geld over de brug kwam, wél op Arco-geld kan rekenen.

Maar mogelijk kan de boete toch naar de coöperanten vloeien. Dat hangt af van hoe hard Europa het zal spelen in zijn oordeel over een alternatieve vergoeding voor de gedupeerden. Of ze nog overheidsgeld mogen krijgen is daarbij de hamvraag. Aanvankelijk was het in het plan B voor de coöperanten de bedoeling dat de boete naar hen zou gaan als onderdeel van een pakket.

Zonder groen licht bankieren we gewoon voort. De beursgang is vooral voor de staat een strategische kwestie. Bron bij Belfius

De regering-Michel is er mede door die onzekerheid over het standpunt van Europa nog niet in geslaagd te beslissen over Arco en Belfius. Dat CD&V-vicepremier Kris Peeters de twee dossiers aan elkaar blijft koppelen is een andere moeilijkheid. Hij herhaalde vrijdag formeel dat eerst Arco moet opgelost zijn voor er een beslissing kan vallen over Belfius.

De tijd dringt. Wil de staatsbank in juni noteren moet de beslissing volgende week of uiterlijk de week erna vallen. Anders wordt uitstel misschien afstel door de verkiezingen of door turbulentie op de beurzen. Eens er groen licht is, moet Belfius nog een hele weg afleggen, met onder meer de goedkeuring van de prospectus door de FSMA en het testen van de appetijt bij de institutionele beleggers.