Staatssecretaris De Bleeker: 'Banken moeten actieplan rond phishing opstellen'

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) dringt er bij de banken op aan om slachtoffers van phishing beter te helpen sneller hun rekeningen te blokkeren.

Ondanks alle preventiecampagnes is phishing, de fraudetechniek waarbij oplichters bankgegevens proberen te stelen door valse mails, sms'en of WhatsApp-berichten te sturen, aan een niet te stuiten opmars bezig. Febelfin, de koepel van de Belgische banken, stelde vorig jaar 67.000 gevallen van phishing vast waarbij criminelen in totaal met 34 miljoen euro aan de haal gingen.

Volgens staatssecretaris van Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) worden consumenten die slachtoffer worden van phishing vaak met twee grote problemen geconfronteerd. 's Avonds en in het weekend blijken sommige financiële instellingen niet toegankelijk. En er bestaat veel onduidelijkheid over de procedure die klanten moeten volgen als ze ontdekken dat ze in de luren werden gelegd door oplichters.

Slachtoffers van phishing moeten meteen naar Card Stop bellen om hun bankkaart te blokkeren. Maar ze moeten ook contact opnemen met hun bank om hun bankapp en rekeningen te blokkeren. Die stap wordt nogal snel vergeten, zegt De Bleeker. Maar wie er wel aan denkt blijkt niet altijd op ieder moment van de dag bij zijn bank terecht te kunnen. Het is ook niet altijd duidelijk hoe slachtoffers hun financiële instelling het best kunnen bereiken.

24/7 bereikbaarheid

De staatssecretaris vraagt daarom dat de banksector al zijn leden nog voor het einde van het jaar aanspoort om 24/7 bereikbaar te zijn. 'Er zijn al banken die daar werk van maken. Op de lange termijn worden ook de andere daartoe aangezet.'

Het laatste wat slachtoffers van phishing vooruithelpt, is een complex systeem om eigenhandig hun geld te beschermen of een bank die onbereikbaar blijkt. Eva De Bleeker Staatssecretaris voor Consumentenbescherming

Vanaf eind dit jaar zal Card Stop slachtoffers van wie de kaart wordt geblokkeerd doorverwijzen naar één unieke website waar alle nodige contactinformatie per bank wordt opgesomd. Als klant kan je zo zien of je je bank bijvoorbeeld telefonisch moet bereiken om je app te blokkeren, dan wel via een onlineformulier. Al is dat maar een eerste stap. De Bleeker vraagt de banken om die procedure tegen de zomer van volgend jaar nog verder te vereenvoudigen.