Stakingsdreiging bij Beobank door 'covidminimalisme'

Bij Beobank dreigen de vakbonden met een staking omdat ze vinden dat de directie niet snel genoeg covidmaatregelen neemt.

Omdat de coronabesmettingen dit najaar toenamen en de sanitaire toestand erger was dan in het voorjaar vroegen de vakbondsvertegenwoordigers dat Beobank meer maatregelen zou nemen. Vorige week drong het gemeenschappelijk vakbondsfront er in een open brief op aan minstens de maatregelen van het voorjaar in te voeren.

Omdat ze vinden dat er te weinig gebeurt, plannen de drie bonden nu acties. Dinsdag komt er een kleine actie aan de hoofdzetel. Als er dan nog onvoldoende reactie is, volgen hardere acties. 'Stakingen behoren tot de mogelijkheden', zegt Johan Nelissen, afgevaardigde van de BBTK.

De directie van Beobank zegt dat ze alles in het werk stelt om de contacten in de kantoren veilig te laten verlopen met voldoende beschermingsmateriaal en sensibilisering. 'De gezondheid en de veiligheid van de medewerkers en de klanten zijn in deze gezondheidscrisis altijd de voornaamste prioriteit geweest.'

Terwijl in de financiële sector er nu enkel op afspraak gewerkt wordt, houdt Beobank de deuren toch nog open zonder afspraak. Johan Nelissen BBTK-afgevaardigde

Toch is het personeel in de kantoren ongerust, gestresseerd en bang omdat het al maanden 'in de frontlinie moet werken'. 'Terwijl in de financiële sector nu alleen op afspraak gewerkt wordt, houdt Beobank de deuren toch open zonder afspraak', zegt Nelissen. 'Het personeel vindt dat klanten te vaak onaangekondigd binnenkomen en zich niet altijd aan de regels houden. Er komen zelfs klanten langs die in quarantaine hadden moeten zitten.'

Beobank benadrukt dat bankdiensten essentieel zijn en dat voor de kantoren 'de uitdrukkelijke aanbeveling geldt om op afspraak te werken', net als in de eerste lockdown. Volgens de bonden is er een duidelijk verschil: toen waren de deuren en luiken echt gesloten. Nu zijn de deuren open en kan iedereen binnen, ook voor niet-dringende zaken.

'Een medewerker vertelde me dat er in 2 uur tijd 17 mensen zonder afspraak waren binnengekomen', zegt Nelissen. Omdat ook bij het personeel mensen uitvallen door corona moeten medewerkers soms andere kantoren bemannen. 'Dat zou op vrijwillige basis gebeuren, maar in de praktijk is dat niet altijd zo', kaart Nelissen aan.

In de open brief vragen de personeelsafgevaardigden onder meer dat enkel op afspraak wordt gewerkt, dat er geen laatavondopeningen zijn, dat de kassa wordt gesloten en dat er geen vervangingen in andere kantoren moeten gebeuren.

Hoofdzetel

Ook op de hoofdzetel wordt gemord. Daar is sinds kort telewerk weer de norm, maar dat had veel voeten in de aarde. 'Terwijl andere banken in oktober al bezig waren thuiswerk weer in te voeren omdat de coronacijfers bleven stijgen, wou de directie dat de aanwezigheid net verhoogd werd tot 30 procent. In sommige afdelingen zelfs tot 50 procent', zegt Nelissen.

Dat de onvrede nu zo groot is, komt door de voorgeschiedenis. 'Beobank heeft altijd relatief traag gereageerd. Het is tekenend dat de bank als laatste in de sector handgel ter beschikking had', zegt Nelissen. Hij benadrukt dat er ondertussen wel voldoende beschermingsmateriaal zoals plexiglas aanwezig is.