Status quo tussen BNP en verzekeraar AG

In de financiële sector wordt al jaren uitgekeken naar de beslissing die BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, moet nemen over zijn banden met AG Insurance, de grootste verzekeraar. BNP Paribas Fortis bezit een kwart van AG en had dankzij een 'putoptie' tot 30 juni het recht om dat belang aan de beursgenoteerde verzekeringsgroep Ageas te verkopen. De bank gaat die optie evenwel niet uitoefenen, vernam De Tijd.

Deal kon grote impact hebben

Ageas kon bij een deal zijn Belgische sterkhouder AG volledig in handen krijgen. Maar als BNP Paribas Fortis daarbij ook alle distributiebanden zou hebben doorgesneden en hebben beslist om met een andere verzekeraar in zee te gaan, zou AG Insurance een belangrijk verkoopkanaal kwijt zijn geraakt.

Zelfs nu alles bij het oude blijft, is het nog geen zorgeloze zomer voor de Ageas. Over twee weken, op 13 juli, beslist het Gerechtshof in Amsterdam immers of het instemt met de monsterschikking van 1,3 miljard euro die Ageas trof om gedupeerde Fortis-beleggers te kunnen compenseren.