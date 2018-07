Stoelendans op til bij BNP Paribas Fortis

De Française Franciane Rays wordt in september de nieuwe financieel directeur van BNPP Fortis. Aan de top bij de grootste bank van het land kondigen zich nog meer verschuivingen aan.

Nog geen week nadat bekend werd dat hr-directeur Bert Van Rompaey deze herfst vertrekt bij BNP Paribas Fortis, dient zich een nieuwe verandering aan aan de top van de grootbank.

Vanaf 1 september vervangt de 46-jarige Française Franciane Rays haar landgenoot Vincent Bernard als financieel directeur. Rays leidt momenteel de afdeling liquiditeit bij BNP Paribas, de beursgenoteerde Franse moedergroep. Ze wordt de vierde vrouw ub het directiecomité van BNP Paribas Fortis, dat veertien leden telt.

Er zijn ook steeds meer signalen dat de komst van Rays en het vertrek van Van Rompaey de voorbode zijn van nog meer verschuivingen in het management van BNP Paribas Fortis.

Volgens meerdere bronnen bij de bank zou Filip Dierckx, tijdens de crisisperiode 2007-2008 even CEO van Fortis en momenteel het nummer twee, de bank al in 2019 willen verlaten. Dierckx’ mandaat als vicevoorzitter van het directiecomité loopt pas af in 2021. Maar de 63-jarige manager zou dus vroeger een punt willen zetten achter zijn loopbaan bij de bank. BNP Paribas Fortis wilde gisteren geen commentaar geven.

Volgend jaar loopt ook het mandaat van CEO Max Jadot ten einde. Jadot staat al sinds 2011 aan het hoofd van de bank en wordt volgend jaar 62 jaar. Volgens onze bronnen zou hij kandidaat zijn om zijn mandaat te verlengen, zij het gedeeltelijk. Een mogelijke piste is dat hij nadien voorzitter wordt van de raad van bestuur. Herman Daems bekleedt die functie op dit moment. Daems’ mandaat loopt tot 2020, wanneer hij 74 jaar wordt.

Alles wijst er dus op dat binnen de bank snel zal worden gesproken over wie de nieuwe topman wordt. De hoofdzetel in Parijs verkiest alvast een Belg: een Fransman zou minder snel worden aanvaard door het personeel of de klanten, is de redenering.

Mogelijke kandidaten zijn de veertiger Michaël Anseeuw, die momenteel de retailtak leidt bij BNP Paribas Fortis, en Stéphane Vermeire, het hoofd van de takken private banking en wealth management.