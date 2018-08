Superjacht Piqueur aan rijke Turk verkocht

De Rubeccan, het imposante luxejacht van de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur, is eindelijk verkocht. Na een procedure die meer dan een jaar aansleepte, is het schip nu in Turkse handen.

Jarenlang lag de Rubeccan in de kleine jachthaven van het Spaanse Altea, een badplaats tussen Calpe en Benidorm. Het superjacht viel er op omdat het met zijn 43 meter vele malen groter was dan de honderden andere kleine boten die er liggen. De boot lag er stil sinds Optima in de problemen kwam en het onder gerechtelijk beslag belandde.

Maar enkele dagen geleden koos de Rubeccan eindelijk het ruime sop: het megajacht werd gisternamiddag ten zuiden van Sicilië gesignaleerd en zet wellicht koers naar Turkse wateren, want het schip is nu in handen van een vermogende Turk. De verkoop kon na veel perikelen vorige week worden beklonken.

‘Het was de moeilijkste verkoop die we ooit hebben meegemaakt’, zegt Hans Lengers, verkoopdirecteur van het Nederlandse Lengers Yachts. Er was vorig jaar in mei al een akkoord over de verkoop, maar omdat er papieren zoek geraakt waren bij de inbeslagname, bleef het dossier aanslepen, vertelt Lengers.

Statussymbool

De tien jaar oude Rubeccan, vernoemd naar de kinderen van Piqueur, was een statussymbool van de voormalige topman van de Gentse financiële groep Optima. Het is een bijzonder luxueus jacht met sauna, fitness, jacuzzi en plaats voor tien gasten. Maar de verkoop heeft iets minder opgebracht dan de vraagprijs van 9,8 miljoen euro. Dat was al ruim 2 miljoen euro minder dan de 11,9 miljoen euro waarvoor de boot in 2015 te koop stond. De exacte verkoopprijs willen de betrokkenen niet kwijt.

Al bij al is het schip voor een goede prijs verkocht, verzekert Lengers. Door de inbeslagname konden er geen testvaarten gehouden worden. De naam van de eigenaar, de inbeslagname en andere perikelen drukten de prijs. ‘Hoe langer de verkoop duurde, hoe lager de opbrengst, want elke maand dat het ship in de Spaanse haven lag moest 10.000 euro liggeld betaald worden.’