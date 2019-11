Supersnel geld overschrijven kan ook automatisch en zonder extra kosten

Flitsbetalingen geraken almaar meer geïntegreerd in het aanbod van de banken. Bij verschillende banken wordt een overschrijving al automatisch en zonder extra kosten in enkele seconden doorgevoerd.

Belgische banken werken al een aantal jaar aan een systeem dat overschrijvingen sneller moet uitvoeren. Bij een klassieke overschrijving kan het een tot meerdere dagen duren voor het bedrag op de andere rekening staat. Bij een flitsbetaling is het de bedoeling dat een betaling meteen - binnen enkele seconden - op de rekening van de begunstigde staat. Het maakt niet uit of het over dezelfde bank of over een andere bank gaat. Ook het tijdstip van de overschrijving, tijdens de weekends of op feestdagen, speelt geen rol.

Zestien Belgische banken hebben begin dit jaar toegezegd dat ze instantoverschrijvingen zullen aanbieden in hun dienstenpakket, al dan niet tegen extra kosten. Maar dat betekent niet dat een flitsbetaling al mogelijk is voor alle klanten van de 16 banken. Bij BNP Paribas Fortis is het voorlopig alleen voor bedrijfsklanten mogelijk om een flitsbetaling te doen naar een andere rekening. ‘De uitrol voor de particuliere klanten is gepland voor begin 2020. De tarifering daarvoor is nog niet bepaald’, zegt Hilde Junius, woordvoerster van de bank.

Tarief

De tarifering voor de flitsbetalingen verschilt fors naargelang de bank. ‘Bij verschillende banken is het een aparte betalende dienst’, zegt Isabelle Marchand van de bankenfederatie Febelfin. ‘Maar er zijn ook banken die betalingen standaard instant uitvoeren, indien mogelijk. In dat geval zijn de betalingen onderdeel van een pakket en worden ze niet afzonderlijk getarifeerd’, luidt het.

KBC, dat sinds 4 maart flitsbetalingen voor particulieren aanbiedt, rekent geen aparte kosten aan. Als de bank een betaling als instantoverschrijving kan uitvoeren, doet ze dat standaard zonder extra kosten. De klant hoeft zelf niets te ondernemen, luidt het. De dienst geldt wel alleen voor klanten met een KBC/CBC Plusrekening. Voor bedrijfsklanten maakte KBC de dienst eind oktober beschikbaar. Sinds maart 2019 konden zij al instantoverschrijvingen ontvangen.

Ook ING biedt de dienst automatisch aan. ‘Ongeacht welk type rekening kunnen klanten ervan gebruikmaken via Home Bank of ING Smart Banking. Ze hoeven daar niets voor te doen en het is volledig gratis’, klinkt het. Bedrijfsklanten moeten wel aangeven of ze van de voor hen betalende dienst willen gebruikmaken (5 euro exclusief btw). ‘We blijven bedrijven ook de mogelijkheid bieden om betalingen dezelfde dag uit te voeren, als ze die vóór 14.30 uur invoeren. Die dienst blijft automatisch en gratis.’

Argenta is een andere speler die supersnelle overschrijvingen gratis aanbiedt aan particulieren. ‘De betalingen moeten wel via de app verlopen’, luidt het.

Bij Crelan en Belfius worden flitsbetalingen apart aangerekend. ‘We hebben bij de lancering besloten één tarief toe te passen voor al onze klanten, namelijk 1,25 euro. Flitsbetalingen hebben een hoge toegevoegde waarde voor onze klanten - de dienst werkt 24/7 en het geld is meteen beschikbaar voor de begunstigde - maar ze houden wel een reële kostprijs in voor de bank. We gaan het gebruik van die dienstverlening door onze klanten analyseren en eventueel het tarief aanpassen. Transfers tussen Belfius-rekeningen in realtime zijn gratis’, luidt het bij Belfius.

Crelan rekent 1,25 euro aan voor een flitsbetaling. ‘De klant moet die optie aanduiden in myCrelan of de mobiele app.’ Bij BNP Paribas Fortis, dat de dienst al voor bedrijfsklanten aanbiedt, is er ook een vast tarief. ‘Bedrijfsklanten met een Easy Banking Business-contract betalen 0,50 euro per transactie.’

Discussies uitsluiten

Wie een snelle overschrijving wil uitvoeren, moet er rekening mee houden dat ook de ontvangende bank ingeschreven moet zijn in het systeem van flitsbetalingen. Volgens Febelfin is 85 procent van de rekeningen bereikbaar voor flitsbetalingen.

De 16 ingeschreven banken zijn Argenta, Bank De Kremer, Bank J. Van Breda & Co., Bank Nagelmackers, Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello Bank, ING België, KBC Bank, KBC Brussels en VDK Bank. Wie bij hen klant is, zal instantoverschrijvingen kunnen ontvangen en mogelijk ook initiëren. Wie een flitsbetaling ontvangt, moet uiteraard niet betalen voor de dienst. AXA Bank en Deutsche Bank doen niet mee met het systeem.

De flitsbetalingen kunnen handig zijn om bijvoorbeeld snel een bewijs van betaling te hebben bij een aankoop. Als de verkoper het geld meteen op de rekening heeft, worden discussies erover uitgesloten. Ook kunnen grotere bedrijven hun cashbeleid beter uitstippelen als ze sneller worden uitbetaald.