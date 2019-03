Swedbank stuurt topvrouw weg

De CEO van Swedbank, Birgitte Bonnesen, stapt op na beschuldigingen dat haar bank gebruikt was om miljarden dollars aan crimineel Russisch geld wit te wassen.

Het vertrek van Bonnesen komt een dag na een inval van de Zweedse autoriteiten op het hoofdkantoor van Swedbank. Die acties vielen samen met een verbreding van het onderzoek naar Swedbank. De financiƫle opsporingsdienst gaat nu ook na of de bank zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, en of regels over handelen met voorkennis zijn overtreden.