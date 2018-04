Syriër kon 10 miljoen witwassen bij Bpost-kantoor

Een Syrische man kon via een kantoor van Bpost meer dan 10 miljoen euro cash geld witwassen. Bpost vraagt de regering een cashdrempel in te voeren voor al zijn postkantoren.

In de honderden postkantoren van Bpost kan je ook geld storten, zonder limiet op het bedrag. Je kan het geld ook laten storten op een andere rekening dan bij Bpost bank. Dat lokt criminele netwerken naar onze postkantoren. Zo kon een 53-jarige man van Syrische origine in minder dan drie jaar tijd ruim 200 stortingen doen bij een Bpost-kantoor, om voor zijn opdrachtgevers in Nederland en Hongarije meer dan 10 miljoen euro wit te wassen. Dat blijkt uit een Nederlands vonnis.

Hongaarse opdrachtgever

Op 23 september 2013 trok de man een eerste keer naar een postkantoor in ons land. Hij deed dat in opdracht van een Hongaarse autohandelaar bij wie hij via een kennis aan de slag was gegaan. Hij had een volmacht gekregen om in het Bpost-kantoor een grote som cash geld te storten in naam van de eigenaar van het autobedrijf. Voor elke storting zou hij 100 euro toegestopt krijgen.

In de kantoren van Bpost kan zonder limiet op het bedrag geld worden gestort. De Syriër maakte daar 201 keer gebruik van.

Telkens gebeurde de storting op dezelfde manier. Bijna elke week voerde iemand - telkens een andere persoon - hem naar België. Die persoon overnachtte bij hem thuis, in Nederland, voor ze naar ons land vertrokken.

Die contacpersoon bracht telkens grote bundels cash geld mee. Pas vlak voordat de man het postkantoor binnenwandelde, kreeg hij dat geld in handen. Zijn contactpersoon telde dan eerst het geld en gaf hem een brief die hij in het postkantoor moest afgeven. Daar liet hij de grote geldbedragen storten op een rekening bij een andere bank dan Bpost bank.

Arabisch

De Syriër, die alleen Arabisch, wat Grieks een beetje Engels sprak, deed zich in de postkantoren telkens voor als een vertegenwoordiger van het Hongaarse autobedrijf. Terwijl hij niet eens een auto had en zelfs geen rijbewijs. Hij had ook geen idee waarvoor de stortingen dienden. Hij ondertekende alleen wat blanco papieren voor de achterliggende contracten.

Zo trok de man van 23 september 2013 tot 30 juni 2016 liefst 201 keer vanuit Nederland naar een postkantoor in ons land. Het totale bedrag dat hij zo witwaste, liep op tot 10,024 miljoen euro. Dat betekent dat hij bij elk bezoek gemiddeld 50.000 euro stortte. Terwijl hij zelf een luttele 20.000 euro kreeg voor al zijn ritjes naar België.

Het Hongaarse autobedrijf waarvoor hij zich als volmachthouder uitgaf, kocht wagens op zonder die aan te geven bij de Hongaarse belastingdiensten. Er werden ook geen omzetten aangegeven en sinds midden 2015 was het btw-nummer van het bedrijf al verlopen en verkeerde het in een staat van faillissement.