Tegoeden op spaarboekjes stijgen het meest in zes jaar

Hoewel de meeste spaarboekjes amper 0,11 procent rente opbrengen, versnelt de instroom van vers geld. In de eerste helft van dit jaar stegen de tegoeden op gereglementeerde spaarrekeningen met minstens 8,4 miljard euro. Dat is de grootste toename sinds 2013.

Er zijn meerdere redenen waarom spaarboekjes zo populair zijn. ‘Door de aanhoudende extreem lage marktrente zijn er weinig alternatieven voor het boekje’, zegt BNP Paribas Fortis. Veilige spaarproducten zoals kasbons en termijnrekeningen brengen niet of nauwelijks meer op dan een spaarboekje. Hetzelfde geldt voor veel obligaties. De rente op tienjarige Belgische staatsobligaties zakte maandag naar 0,02 procent, het laagste peil ooit.

Parkeerstrook

Voorts zetten veel Belgen meer geld opzij omdat de taxshift en hogere lonen hun koopkracht in 2019 meer doen stijgen dan de voorbije jaren. ‘De gezinnen passen hun uitgaven slechts geleidelijk aan hun stijgende inkomen aan’, zegt de Nationale Bank. De gezinnen sparen dit jaar 12,7 procent van hun inkomen, tegenover 11,7 procent in 2018.

Fiscale vrijstelling

Ten slotte blijft het spaarboekje profiteren van zijn klassieke troeven: veiligheid, fiscaalvriendelijkheid en beschikbaarheid. Spaartegoeden zijn tot 100.000 euro gedekt door de depositogarantie en de rente is tot 980 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.

Niet alle spaarders beseffen dat de koopkracht van hun spaargeld daalt. Als we veronderstellen dat een spaarboekje gemiddeld 0,2 procent rente opbrengt en dat de inflatie dit jaar 1,7 procent bedraagt, bedraagt de reële spaarrente -1,5 procent. Dat betekent dat de koopkracht van het geld op spaarboekjes in 2019 met 4,2 miljard euro daalt.

Onderschatting

De koopkracht van spaargeld zal ook de komende jaren dalen. KBC en Deutsche Bank zetten maandag het mes in de rente op hun hoogrentende spaarboekjes, omdat de Europese Centrale Bank van plan is de rente nog verder te verlagen. ‘Wij denken dat er de komende jaren geen verhoging van de spaarrrente in zit’, waarschuwt Argenta. ‘Sterker nog, de rente kan nog heel lang heel laag blijven.’