Terugname coronaprovisies geeft winst KBC boost

De terugnames compenseren ruim het prijskaartje van de Ierse exit en leveren de bank- en verzekeringsgroep een beter dan verwachte kwartaalwinst op.

KBC legde over het derde kwartaal een nettowinst voor van 601 miljoen euro. Dat is exact 100 miljoen euro meer dan de gemiddelde analistenverwachting.

Een opmerkelijk resultaat, want KBC had vorige maand nog aangekondigd dat de kosten gelinkt aan zijn geplande exit uit Ierland de derdekwartaalcijfers zouden drukken. De bank bereikte eind oktober een akkoord om nagenoeg haar volledige kredietportefeuille en zicht- en spaarrekeningen in Ierland te verkopen aan Bank of Ireland.

De nettowinst voor het derde kwartaal is lager dan die in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat KBC een voorziening van 319 miljoen euro boekte, gelinkt aan de exit van de groep uit Ierland.

KBC kan die Ierse factuur compenseren door een flink deel te recupereren van de voorzieningen die bank had genomen om eventuele corona-verliezen op te vangen.

De rente-inkomsten blijven onder druk, ondanks renteverhogingen in KBC's tweede thuismarkt Tsjechië.

Als die deal definitief is afgerond moet dat KBC een meerwaarde van 200 miljoen euro opleveren. Maar in de tussentijd neemt de bank voorzieningen voor herstructureringen en afschrijvingen bij de Ierse dochter.

Die voorzieningen wogen voor 319 miljoen euro op de derdekwartaalwinst, meer dan was verwacht. De Ierse factuur verklaart meteen ook waarom KBC's derdekwartaalwinst lager uitvalt dan de 697 miljoen euro die de groep had geboekt in dezelfde periode vorig jaar.

Dat KBC toch een beter rapport kan voorleggen dan verwacht, komt vooral omdat de bank de Ierse afschrijvingen voor een groot stuk kon compenseren door eerdere coronaprovisies weer terug te nemen. Kort na de start van de pandemie toonde KBC zich erg voorzichtig en legde het een buffer van bijna 800 miljoen euro aan om eventuele kredietverliezen op te vangen.

Maar nu de economie weer aantrekt en die kredietverliezen beperkt zijn gebleven, is de bank dat geld aan het recupereren. In de eerste jaarhelft nam de bank al ruim 200 miljoen euro aan corona-provisies terug. In het derde kwartaal recupereert de bank in een zwik 260 miljoen euro aan corona-voorzieningen.

Geheim wapen

De cijfers van KBC zetten nog eens in de verf dat de Belgen hun spaargeld nog steeds volop op een zicht- of spaarrekening zetten. In vergelijking met een jaar eerder zag KBC de deposito's met 7 procent stijgen, terwijl de bank 4 procent meer kredieten verstrekte. Maar in het huidige renteklimaat het blijft aartsmoeilijk om daar inkomsten uit te puren. In het derde kwartaal daalden de rente-inkomsten met 1 procent tot 1,1 miljard euro.

Nochtans beschikt KBC over een 'geheim wapen' waar andere banken geen beroep op kunnen doen. Om te vermijden dat het een strafrente moet betalen als het cash die niet in kredieten wordt omgezet parkeert bij de ECB, plaatst KBC dat geld bij zijn Tsjechische dochter. Daar zijn de voorwaarden beter, want in tegenstelling tot Frankfurt is de Tsjechische centrale bank al sinds juni de rente aan het optrekken.

Samen met de beslissing om bedrijven en kmo's vanaf een bepaalde drempel een strafrente aan te rekenen op hun zichtrekening had dat een positieve impact op de rente-inkomsten, zegt KBC. Maar dat effect werd deels teniet gedaan door margedruk op woonkredieten in Centraal- en Oost-Europa, lagere herbeleggingsrentes en lagere rente-inkomsten uit de obligatieportefeuille van de verzekeringstak.