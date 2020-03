Test Aankoop: 'Zes maand uitstel voor hypotheeklening is niet genoeg'

De consumentenorganisatie Test Aankoop vindt dat de maatregelen voor betalingsuitstel van woonleningen moeten worden verlengd en uitgebreid naar andere kredieten. 'Zo voorkomen we een ontploffing.'

Test Aankoop vraagt dat de coronamaatregelen voor leningen van gezinnen worden uitgebreid. De consumentenorganisatie doet dat in een brief aan minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). 'We vrezen dat wat op tafel ligt onvoldoende zal zijn.' De regering kondigde afgelopen weekend aan dat gezinnen in deze coronacrisis bij hun bank een pauze van zes maanden kunnen aanvragen voor hun hypothecaire lening. De details worden weldra bekendgemaakt.

Het woonkrediet voor een langere looptijd herbekijken zonder wederbeleggingsvergoeding moet mogelijk zijn. Test Aankoop Consumentenorganisatie

Test Aankoop vraagt een langere periode. Voor langdurig werklozen of mensen wier werkgever failliet gaat zullen de problemen langer dan zes maanden aanhouden, stelt het. 'Het moet mogelijk zijn om het woonkrediet voor een langere looptijd te herbekijken zonder wederbeleggingsvergoeding.'

De banken moeten beoordelen of iemand zijn hypotheeklening nog aankan. Wie bijvoorbeeld nog veel spaargeld heeft, kan geen hypotheekuitstel aanvragen. Maar wat als dat spaargeld bij andere banken staat?, zegt Test Aankoop. 'Heeft de bank die de hypothecaire lening geeft het recht om de gegevens van haar consument bij andere banken op te vragen?'

Ook is de vraag of banken kosten zoals verwijlinteresten of kosten voor schuldsaldoverzekeringen mogen aanrekenen.

Consumentenkredieten