Thijs (KBC): 'We zijn niet gezwicht voor de analisten'

KBC-topman Johan Thijs kan terugblikken op een degelijk 2017. Maar een snelle stijging van de rente-inkomsten zit er volgens hem niet meteen in. Toch kan er een extraatje af voor de aandeelhouders.

1.000 kilometer heeft Johan Thijs, een verwoed fietser, vandaag al op de teller staan. Maar net nu het wielerseizoen begint en weldra weer horden wielertoeristen de baan op gaan, moet de topman van KBC het fietsen even laten voor wat het is. 'Daar zal ik nu inderdaad geen tijd voor hebben', zegt hij na de presentatie van de jaarresultaten van de bank-verzekeraar. 'Voor mij en de rest van het management beginnen nu de roadshows bij investeerders en analisten.'

Thijs kan uitpakken met een mooi jaarrapport. Met een rendement op het eigen vermogen van 17,5 procent - '18 procent als je geen rekening houdt met de bankentaks' - zat KBC het voorbije jaar andermaal bij de meest winstgevende financiële instellingen van Europa. Beleggers waren donderdag ook tevreden dat de bank boven op het dividend van 3 euro bruto per aandeel nog een extraatje in petto had.

U kondigde deze ochtend aan dat KBC ook nog voor 2,7 miljoen eigen aandelen zal inkopen. Een beetje verrassend. Afgelopen lente reageerde u nog geërgerd op de kritiek van analisten dat KBC te zuinig was voor zijn aandeelhouders. Bent u toch onder de druk bezweken?

Johan Thijs: 'Nee, er is niets veranderd aan ons uitkeringsbeleid. Op onze beleggersdag in juni hebben we duidelijk gemaakt dat we minstens de helft van onze winst als dividend zouden uitkeren aan onze aandeelhouders. Dat doen we nu ook. We zijn dus niet geplooid voor de druk van sommige analisten die willen dat we tot 70 procent van onze winst uitkeren.'

'Wat we toen niet wisten, is hoe de onderhandelingen over de nieuwe, strengere kapitaalnormen voor de banksector zouden verlopen. Intussen hebben we meer zicht op die Basel IV-regels. Het is dan ook niet toevallig dat de we aandeleninkoop net nu aankondigen, nu we beter weten waar we aan toe zijn. Door eigen aandelen in te kopen kunnen we het verwaterende effect van de verschillende kapitaalverhogingen counteren.'

KBC publiceert degelijke resultaten. Maar net al de rest van de sector gaat de groep gebukt onder de lage rente. De netto rente-inkomsten daalden vorig jaar met 3 procent.

Thijs: 'Daar zitten om boekhoudkundige redenen de inkomsten uit de marktenzalen in verwerkt. Als je die eruit filtert, stabiliseren de resultaten. Dat neemt niet weg dat de lage rente een zwaar kruis om te dragen is. Alleen al in België bedraagt de jaarlijkse negatieve impact zo'n 100 miljoen euro. Inclusief de marktenzalen is dat zelfs 300 miljoen euro. We hebben dat gecompenseerd door hogere volumes te draaien in kredietverlening, zowel in België als in onze andere markten. De rente-inkomsten vertegenwoordigen vandaag zo'n 43 procent van onze totale inkomsten, wat minder is dan bij onze sectorgenoten. Onze kracht zit net in het feit dat we diversifiëren, door commissie-inkomsten te puren uit de verkoop van beleggingsproducten en bankdiensten, en met onze verzekeringsactiviteiten.'

De voorbije weken is er volop gespeculeerd op een snelle renteklim. Kan dat de inkomsten weer hoger sturen?

Thijs: 'We verwachten niet dat Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, dit jaar al de rentetarieven verhoogt. In Tsjechië, onze tweede markt, heeft de centrale bank de rente wel al drie keer opgetrokken, en dat zien we in de de resultaten daar. Als we alles in acht nemen, verwachten we dat de netto rente-inkomsten dit jaar met 2 procent toenemen.'

'Stel dat we ons vergissen en Draghi beslist dit jaar toch om de rente met 1 procentpunt op te trekken, dan zullen die inkomsten met nog een extra 1,5 tot 2 procent aandikken. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat we ons vergissen.'

Uit de cijfers blijkt ook dat de digitale verkoop bijzonder hard gaat.

Thijs: 'Januari was zelfs de eerste maand ooit waarin we digitaal meer leningen op afbetalingen verkochten dan via de klassieke kanalen. Het gaat veel harder dan we hadden verwacht.'

Wat zijn de gevolgen voor het kantoornetwerk en de tewerkstelling?