Tientallen bankiers riskeren vervolging in Duitsland

Het gerecht in Keulen staat na jarenlang onderzoek in een miljardendossier van belastingontwijking dicht bij het uitsturen van dagvaardingen. Dat meldt het persbureau Bloomberg op gezag van bronnen die vertrouwd zijn met het dossier.

Hebben honderden werknemers van dozijnen banken, beurshuizen, boekhoudfirma's en advocatenkantoren zich jarenlang schulidg gemaakt aan het mee organiseren van belastingontwijking in Duitsland? Dat is de centrale vraag in een al jaren durend gerechtelijk onderzoek in Keulen, met de hulp van openbaar aanklagers in München en Frankfurt.

De zaak gaat terug tot een bepaling in de belastingwet bij onze oosterburen die, tot aan haar aanpassing in 2012, ruimte liet voor interpretatie, waardoor het in bepaalde gevallen mogelijk was om de roerende voorheffing op dividenden terugbetaald te krijgen. En dat zowel door de verkoper als door de koper van aandelen.

Op die manier zou de Duitse schatkist meer dan 10 miljard euro aan inkomsten gemist hebben. Het systeem kon lange tijd blijven draaien omdat de fiscus bleef terugbetalen en de wetgever niet ingreep, ondanks herhaalde waarschuwingen over het misbruik van het systeem.

Er kwam een einde aan de praktijken toen de fiscus zich toch nader boog over de kwestie en het gerecht inschakelde. Dat leidde tot een reeks raids in 14 landen in 2014. En tot het doorploegen van duizenden e-mails, voicemails en chatsessies via terminals van Bloomberg.

Klokkenluiders

Tal van financiële spelers worden ervan verdacht hun klanten op allerlei manieren geholpen te hebben om van het systeem te profiteren. Dat duurde ongeveer tien jaar lang. Het onderzoek raakte vorig jaar in een stroomversnelling toen enkele traders en adviseurs besloten mee te werken met het gerecht en als klokkenluiders een boekje open te doen over de gehanteerde praktijken. betrokken

Volgens Bloomberg zijn tal van bekende namen betrokken bij het dossier. Het gaat onder meer om Deutsche Bank, dat al tal van andere katten te geselen heeft, Goldman Sachs, Bank of America, Barclays en de Franse bankreus BNP Paribas, die de Belgische staat als grootste aandeelhouder heeft.