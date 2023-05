Tijdens de algemene vergadering van KBC: 'Lukt een dividend uitkeren in Katecoin?'

Tijdens de algemene vergadering van KBC troffen we een gemiddeld gevulde aula met vooral oudere mannen, enkele vrouwen en jonge enkelingen. Het ging er hypermodern aan toe, met voorbereide filmpjes over het jaarverslag. Johan Thijs leek even de Frank Deboosere van het financiële weer. Enkele oudere aandeelhouders hadden moeite met de moderne stembakjes.