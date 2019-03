Titia Van Waeyenberge wordt bestuurder bij BNP Paribas Fortis

Maurice Lippens

Ze volgde haar vader Piet Van Waeyenberge op die onder meer bekend is als de verankeraar van de bank KBC. Hij hielp Maurice Lippens ook bij de uitbouw van Fortis en zat in de raad van bestuur in de jaren voor de implosie van de financiƫle groep in 2008. Die trof ook zijn familiefortuin.

Titia Van Waeyenberge is zelf ook vertrouwd met de banksector. Ze is econome van opleiding en begon haar loopbaan in 2002 als investeringsconsultant voor de zakenbank Merill Lynch in Londen. In 2005 ging ze aan de slag als investeringsanalist bij Indufin, de private-equitydochter van De Eik. Twee jaar later werd ze er investeringsmanager.