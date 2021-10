Toezichthouders leggen KBC-exit uit Ierland langer onder de loep

De Ierse concurrentiewaakhond is een extra onderzoek begonnen naar de impact van het vertrek van de Belgische bank en verzekeraar KBC uit het land. De Ierse toezichthouders maken zich zorgen over het gebrek aan concurrentie op de lokale bankenmarkt.

KBC verraste in april met het nieuws dat het zich na meer dan veertig jaar ging terugtrekken uit Ierland. Die exit deed de wenkbrauwen fronsen, want de Belgische bank en verzekeraar had na de financiële crisis een succesvolle turnaround doorgevoerd bij de bank en had KBC Ireland omgeturnd tot een digitaal testlabo voor de rest van de groep.

Tijdens een voorafgaande studie heeft de CCPC bepaald dat een volledig onderzoek noodzakelijk is om na te gaan of de transactie die op tafel ligt de concurrentie substantieel kan schaden. Ierse concurrentiewaakhond CCPC

Maar Ierland bleef een moeilijke markt. Na het vertrek van de Britse Ulster Bank, die eerder dit jaar werd aangekondigd, zou KBC de vierde retailbank van het eiland worden, na drie grote Ierse banken. Die moeilijke positie geldt als een van de voornaamste redenen waarom KBC weg wil uit het eiland.

In Bank of Ireland, een van de grootste banken van het land, had KBC een partner gevonden om die exit mogelijk te maken. Bank of Ireland toonde zich bereid om bijna alle kredieten en zicht- en spaarrekeningen van KBC Ireland over te nemen.

Zorgen over concurrentie

De deal moest wel nog worden goedgekeurd door de lokale toezichthouders. Dat blijkt nu meer tijd in beslag te nemen. De CCPC, de Ierse concurrentiewaakhond, kondigde woensdag aan dat hij een bijkomend onderzoek lanceert naar de overname. 'Tijdens een voorafgaande studie heeft de CCPC bepaald dat een volledig onderzoek noodzakelijk is om na te gaan of de transactie die op tafel ligt de concurrentie substantieel kan schaden', klinkt het in een mededeling.

Het is in Ierland niet ongebruikelijk dat de mededingingsautoriteiten nog een diepgravender onderzoek aankondigen na een voorgaande studie. Viviane Huybrecht Woordvoerster KBC

Het extra onderzoek zal zo'n vier maanden in beslag nemen. Maar bij KBC valt te horen dat die periode werd ingecalculeerd. 'Het is in Ierland niet ongebruikelijk dat de mededingingsautoriteiten nog een diepgravender onderzoek aankondigen na een voorgaande studie', zegt woordvoerster Viviane Huybrecht. 'Toen we de gesprekken met Bank of Ireland aankondigden, hebben we ook gezegd dat de deal afhankelijk was van de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.'