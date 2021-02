Topbankier jaagt op fintechs en vermogensbeheerders

Na zijn ontslag als CEO bij UniCredit lanceert de Franse topbankier Jean Pierre Mustier een blancochequebedrijf om te jagen op overnames in de financiële sector.

Na de presentatie van de jaarcijfers donderdag trok Jean Pierre Mustier (60) de deur van zijn kantoor op de 29ste verdieping van de iconische UniCredit Tower in hartje Milaan definitief achter zich dicht. Maar lang zal de veelgeprezen banken-CEO niet zonder werk zitten. Hij maakt via een spac of blancochequebedrijf al meteen zijn rentree in de financiële sector.

De spac (special purpose acquisition company) is een initiatief van Mustier in samenwerking met twee andere bekende namen uit de Parijse haute finance. Het investeringshuis Tikehau Capital, waar hij tot voor zijn benoeming als topman van UniCredit kort werkte, maakte het initiatief bekend. De grootste sponsor is de miljardair Bernard Arnault, die via de luxegroep LVMH uitgroeide tot 's werelds rijkste mens na Jeff Bezos en Elon Musk. Hij stapt in via de holding Financière Agache.

Ook de vierde sponsor komt uit Mustiers rijk gevulde adresboekje: de Italiaan Diego De Giorgi. Hij is bestuurder bij UniCredit en bekleedde eerder topfuncties bij Bank of America Merrill Lynch en Goldman Sachs.

Samen met Mustier surfen Tikehau, Arnault en De Giorgi mee op de ongeziene beurshype rond spacs, bedrijven die naar de beurs trekken om geld op te halen met de belofte interessante overnames te doen.

Samen met Mustier surfen Tikehau, Arnault en De Giorgi mee op de ongeziene beurshype rond spacs, bedrijven die naar de beurs trekken om geld op te halen met de belofte interessante overnames te doen. Het viertal belooft samen minstens 10 procent van het kapitaal voor de overnamemachine aan te leveren.

Met hun spac, waarvan de naam voorlopig nog onbekend is, willen ze overnames doen in de Europese financiële sector. Welke doelen ze precies voor ogen hebben, is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat ze zowat alles bekijken, op klassieke banken na.

Dat is niet verwonderlijk, want door de lage rente staat het verdienmodel van banken - spaargeld ophalen en tegen een hogere rente uitlenen als kredieten - onder druk en de coronacrisis dreigt nieuwe gaten te slaan in de kredietportefeuille. In zijn vierjarige periode bij UniCredit heeft Mustier gezien hoe hard knokken het is om een klassieke bank weer gezond te krijgen.

Hij verzette zich bij UniCredit tegen de door de Italiaanse overheid opgedrongen overname van de Italiaanse probleembank Monte dei Paschi di Siena (MPS). Die bood buiten wat schaalvoordelen geen nieuwe toekomstgerichte activiteiten, alleen veel potentiële problemen. Zijn verzet tegen de MPS-deal leidde ertoe dat hij eind vorig jaar zijn ontslag aankondigde.

Vermogensbeheer

Geen klassieke banken dus op het verlanglijstje, wel activiteiten waar alle bankiers tegenwoordig likkebaardend naar kijken om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren: assetmanagement (vermogensbeheer) en verzekeringen, maar ook innovatieve technologiebedrijven en gediversifieerde financiële dienstenbedrijven in attractieve niches.

De digitalisering van de financiële sector versnelt door de pandemie. En in die gigantische transformatie, waar Amerikaanse en Chinese techbedrijven vooroplopen, willen Mustier en co. een rol spelen als consolidator, gaf hij aan in een interview met Bloomberg Television. 'We missen groeikapitaal in Europa.'