Topbankier ontsnapt aan quarantaineplicht in Hongkong

De Hongkongse autoriteiten hebben de Amerikaanse topbankier Jamie Dimon vrijgesteld van de strenge quarantaineplicht bij zijn bezoek aan Hongkong

Buitenlandse bezoekers die in Hongkong arriveren uit de VS en 24 andere landen moeten drie weken in zelfisolatie op een hotelkamer, op eigen kosten. Het is een van de maatregelen waarmee de overheid in Hongkong de verspreiding van het coronavirus wil bestrijden.

Maar Jamie Dimon, de topman van de Amerikaanse grootbank JP Morgan Chase, kreeg een vrijstelling van die quarantaineplicht. Dat gaf de Hongkongse regeringsleidster Carrie Lam dinsdag toe op een perscontact. Ze argumenteerde dat de uitzondering was toegekend 'in het belang van de Hongkongse economie'.

'Tenslotte is JP Morgan Chase een echt grote internationale bank, met belangrijke activiteiten in Hongkong', verdedigde ze de beslissing. 'En het gaat maar om een kort bezoek.' Volgens haar waren de risico's volledig controleerbaar.

Dimon zou, zo luidt het, maar 36 uur in Hongkong blijven. Hij kwam voor een ontmoeting met de autoriteiten en de financieel toezichthouders, en om de zowat 4.000 medewerkers van de bank daar te bedanken voor de inspanningen die ze tijdens de coronacrisis leveren. In Hongkong is de hoofdzetel van JP Morgan Chase gevestigd voor de regio Zuid-Oost Aziƫ.