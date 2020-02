Topman Bank Nagelmackers weg

Tim Rooney vertrekt 'in onderling overleg'. Eigenaar Dajia (ex-Anbang) blaast de verkoop van haar Belgische dochter af.

De ruim 270 jaar oude Bank Nagelmackers, die zich vooral toelegt op vermogende particulieren, is een middenmoter in het Belgische financiële landschap. Ze bedient ongeveer 90.000 vermogende klanten.

Dajia (het voormalige Anbang) zette de Belgische bank - net als een reeks andere buitenlandse activa - eind vorig jaar in de etalage. Meerdere kandidaten boden zich aan, waaronder Crédit Mutuel Nord Europe en de investeringsfondsen AnaCap en Cerberus.

Maar het verkoopproces stokte al een tijd. En zaterdag schreef De Tijd dat Dajia de verkoop van de private bank had stilgelegd. Meerdere bronnen schrijven dat toe aan het feit dat de biedingen veel lager uitkomen dan het bedrag dat Peking voor ogen had. Er is zelfs sprake van een verschil van tientallen miljoenen euro’s. Anbang mikte naar verluidt op een kleine 200 miljoen euro.

Bijsturing

Dajia bevestigt voor het eerst dat eind vorig jaar meerdere overnamekandidaten opdoken. Maar het besliste 'in het licht van de significante verbetering van de financiële prestaties van Nagelmackers' en 'het succes van haar bijgestuurde strategie' de verkoopplannen in te trekken. 'De verkoop was nooit een doel op zich. De 'stand alone' was vanaf de start een van de opties', zegt commercieel directeur Aymon Detroch.

Daarmee herhaalt de geschiedenis zich. Delta Lloyd (nu NN Insurance) trok in het najaar van 2014 de stekker uit zijn pogingen zijn Belgische bankdochter van de hand te doen omdat de biedingen tegenvielen. Tot ieders verrassing daagde Anbang twee maanden later op als deus ex machina om het bedrijf alsnog tegen een aantrekkelijke prijs in te lijven.

Nagelmackers boekte afgelopen jaar volgens de internationale boekhoudnormen (IFRS) een nettowinst van 9 miljoen euro, tegenover een verlies van 5 miljoen in 2018. De betere resultaten zijn te danken aan lagere kosten en - na een fout gelopen focus op retailbankieren - een vernieuwde focus op private banking en digitale diensten. Het aantal voltijdsequivalenten daalde in 2018 met bijna 10 procent (van 522 tot 476) en Nagelmackers sloot een twaalftal kantoren. De bank telt er nu 42, die georganiseerd zijn in 14 clusters. Klanten kunnen er enkel op afspraak terecht.

Vertrek

Parallel aan de stopzetting van de verkoop kondigt de bank aan dat haar CEO Tim Rooney vertrekt. Dat doet hij 'in onderling overleg'. Rooney stond sinds midden 2018 aan het roer. 'Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het uitvoeren van de nieuwe strategie en bij het bestuderen van de strategische opties voor de bank. Missie volbracht', stelt Aymon Detroch.

De Brit werd midden 2018 CEO van de Belgische bankgroep. Hij was toen al topman van Anbang Belgium Holding, die de investeringen in Nagelmackers en de verzekeraar Fidea overkoepeldt. Fidea is intussen verkocht aan de Zwitserse verzekeraar Baloise. Rooney maakte bij zijn aantreden als CEO al drie jaar deel uit van de raad van bestuur van Nagelmackers.