Topman Barclays stapt op door Epstein-affaire

Jes Staley vertrekt als CEO van de Britse bank Barclays na nieuwe bevindingen in het onderzoek naar zijn relatie met de zakenman Jeffrey Epstein. Die werd ervan beschuldigd tientallen meisjes seksueel misbruikt te hebben.

De aanleiding van het maandag aangekondigde vertrekt van Staley zijn de voorlopige bevindingen van een onderzoek door de Britse financiële toezichthouders naar zijn banden met Jeffrey Epstein.

'Gezien de bevindingen van het onderzoek en de beslissing van Jes Staley om die aan te vechten is beslist dat hij zijn rol als CEO van Barclays zal neerleggen', luidt het in een verklaring. Wat het onderzoek precies uitwijst, is niet duidelijk en daar wil Barclays ook niet verder op ingaan.

Er zijn geen bevindingen die er op wijzen dat Staley op de hoogte was van de vermeende misdaden van Epstein. Barclays

‘Maar er zijn geen bevindingen die erop wijzen dat Staley op de hoogte was van de vermeende misdaden van Epstein', stelt Barclays. Daarmee dekt Barclays zich in voor de beslissing die de raad van bestuur eerder al nam om de aanstelling van Staley als CEO - na de aankondiging van het onderzoek - te bevestigen.

Gevangenis

Epstein werd in 2006 verdacht van seks met minderjarigen en werd in 2008 ook effectief veroordeeld. Toen kwam hij weg met een lichte straf. Hoewel hij levenslang riskeerde, kreeg hij maar 18 maanden cel, waarvan hij er 13 uitzat. Bovendien mocht hij zes dagen per week en twaalf uur per dag de gevangenis verlaten om te gaan werken.

Twee jaar geleden dook de affaire opnieuw op en werd de miljardair ervan beschuldigd jaren meisjes misbruikt en uitgebuit te hebben in zijn huizen, aan boord van zijn vliegtuig en op zijn privé-eiland. Hij rekruteerde zijn slachtoffers, die vaak uit kwetsbare milieus kwamen, voor een massage, maar dwong hen daarna tot seks. Ook zou hij hen onder druk gezet hebben om nieuwe slachtoffers aan te brengen.

Hij zat in de gevangenis in afwachting van een proces, maar werd er in augustus 2019 dood aangetroffen na zelfdoding.

Prins Andrew

Epstein heeft in zijn val al meerdere bekende figuren meegesleurd. De Britse prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth II, kwam al in opspraak. Een vrouw die ook Epstein aanklaagde, beschuldigt de Britse prins ervan haar als minderjarige meermaals seksueel misbruikt te hebben.

De Japanner Joi Ito stapte op als directeur van het prestigieuze MIT Media Lab in Cambridge omdat hij geld aanvaardde van Epstein. Alexander Acosta werd gedwongen op te stappen als Amerikaans minister omdat hij een belangrijke rol speelde bij de lichte veroordeling in 2008.

Ik dacht dat ik hem goed kende, maar dat was niet het geval. Jes Staley CEO Barclays