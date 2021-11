Topman Barclays vertrekt door Epstein-affaire

Jes Staley vertrekt als CEO van de Britse bank Barclays. Het is de volgnde kop die rolt door betrokkenheid met de overleden zakenman Jeffrey Epstein die ervan beschuldigd werd tientallen meisjes seksueel misbruikt te hebben.

Jes Staley (65) neemt na zes jaar afscheid als CEO van Barclays. De Amerikaan kijgt een afscheidspremie van 2,4 miljoen pond. De beslissing is genomen in onderling overleg, maar het is duidelijk dat de raad van bestuur geen andere kant meer uit kon.

De aanleiding voor het vertrek zijn de voorlopige bevindingen van een onderzoek door de Britse Financial Conduct Authority naar zijn banden met Jeffrey Epstein.

Dat onderzoek is twintig maanden ver en wordt gevoerd om na te gaan of Staley ‘fit and proper’ is om het bedrijf te leiden, en of hij volledig transparant is geweest tegenover de bestuurders van Barclays. 'Gezien de bevindingen van het onderzoek en de beslissing van Staley om deze bevindingen aan te vechten, is beslist dat hij zijn rol als CEO van Barclays zal neerleggen', luidt het in een verklaring.

Maar er zijn geen bevindingen die er op wijzen dat Staley op de hoogte was van de vermeende misdaden van Epstein. Barclays

Wat het onderzoek precies uitwijst, wil Barclays niet verder op in gaan. ‘Maar er zijn geen bevindingen die er op wijzen dat Staley op de hoogte was van de vermeende misdaden van Epstein.’

Voor Staley is het een einde in mineur van een rijke carrière in de financiële sector. Hij maakte eerst ruim dertig jaar lang carrière bij JP Morgan, waar hij opklom tot topman van investment banking. In 2015 werd hij CEO bij Barclays.

Hij is er zeker geen onbesproken figuur. In 2016 lag hij onder vuur omdat hij een heksenjacht had geopend om de schrijver te achterhalen van anonieme brieven waarin een topmanager in diskrediet werd gebracht. 'In mijn wens om de collega te beschermen ben ik in de fout gegaan', gaf hij toe. Hij schakelde daarvoor de interne veiligheidsdienst in en overschreed daarmee de interne richtlijnen over de bescherming van klokkenluiders.

Dat leverde Staley een berisping op van de raad van bestuur. Hij moest enkele miljoenen van zijn bonus afstaan en daarmee was de kous af. Maar de Epstein-affaire overleeft hij nu niet.

Ik dacht dat ik hem goed kende, maar dat was niet het geval. Jes Staley

Staley en Epstein leerden elkaar in 2000 kennen, toen Staley aan het hoofd stond van de private bank van JPMorgan waar de rijke Epstein klant was. Ze bleven in contact tot in 2015, erkende Staley eerder, terwijl Epstein in 2006 al eens beschuldigd werd van seks met minderjarigen en ook veroordeeld werd. Staley zou Epstein in 2008 zelfs in de gevangenis hebben bezocht. 'Ik dacht dat ik hem goed kende, maar dat was niet het geval', zei de topmanager daar vorig jaar over.

In 2008 kwam Epstein weg met een lichte straf. Hoewel hij levenslang riskeerde, kreeg hij maar 18 maanden cel. Twee jaar geleden dook de hele affaire opnieuw op en werd de miljardair ervan beschuldigd jarenlang meisjes misbruikt en uitgebuit te hebben in zijn huizen, in zijn vliegtuig en op zijn privé-eiland. Hij rekruteerde zijn slachtoffers voor een massage, maar dwong hen daarna tot seks. Ook zou hij hen onder druk gezet hebben om nieuwe slachtoffers aan te brengen. In afwachting van zijn proces pleegde hij twee jaar geleden zelfmoord.

Epstein heeft in zijn val al meerdere bekende figuren mee getrokken. Een vrouw die Epstein aanklaagde, beschuldigde ook de Britse prins Andrew ervan haar als minderjarige meermaals seksueel misbruikt te hebben.En de voormalige Amerikaanse minister Alexander Acosta werd gedwongen om terug te treden omdat hij een belangrijke rol speelde bij de lichte veroordeling in 2008.