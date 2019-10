Topman Deutsche Bank België stapt op

Alain Moreau vertrekt na tien jaar als CEO van de Belgische tak van de Duitse bankreus. Hij wordt opgevolgd door Olivier Delfosse, die al deel uitmaakte van het directiecomité.

Waarom Moreau de bank verlaat is niet duidelijk. Bij de bank viel te horen dat Moreau de bank verlaat in onderling overleg met het management van Deutsche Bank in Frankfurt. Moreau zelf wilde niet verder ingaan op de redenen van zijn vertrek. 'Ik was tien jaar CEO van Deutsche Bank België', wilde Moreau kwijt. 'In die periode is de groep veranderd van een eerder klassieke spaarbank in een van de marktleiders in beleggingservices en -advies. Ik verlaat de bank met het gevoel dat ik al mijn doelstellingen heb bereikt.' Een nieuwe functie heeft Moreau voorlopig niet, zegt hij. 'Momenteel ga ik enkele maanden op sabbatical.'

Moreau kwam in 2009 aan het hoofd van Deutsche Bank als opvolger van de flamboyante Yves Delacollette, maar was in totaal 20 jaar aan de slag bij de groep. Hij wordt nu als CEO opgevolgd door Olivier Delfosse. Ook een ancien: net als Moreau ging Delfosse in 1999 aan boord bij Deutsche Bank, waar hij verschillende internationale functies uitoefende en ook een tijd hoofdstrateeg was. Sinds 2005 zetelt hij ook in het directiecomité van de groep.

De wissel van de wacht komt in een bijzonder turbulente periode voor de Duitse moedergroep. Deutsche Bank gaat al jaren gebukt onder een dodelijke cocktail van uitdijende schandalen en aanhoudende problemen in de zwalpende zakenbankpoot. Begin juli kondigde de bankreus nog een radicaal reddingsplan aan waarbij de groep zich weer wil terugleggen op bankdiensten voor particulieren in zijn thuismarkten en waarbij wereldwijd 18.000 jobs zouden worden geschrapt.