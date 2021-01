Topman Duitse waakhond moet opstappen wegens Wirecard-schandaal

Het schandaal rond het failliete WireCard blijft nazinderen. De topman van de Duitse financiële toezichthouder Bafin, Felix Hufeld, moet opstappen.

De Duitse betalingssepcialist Wirecard werd vorig jaar midscheeps getroffen door een boekhoudschandaal. In juni raakte bekend dat 1,9 miljard euro op de balans was verdwenen als gevolg van fictieve transacties. Daarnaast had het beursgenoteerde bedrijf 3,5 miljard euro schulden. Intussen is Wirecard failliet en is de affaire uitgegroeid tot het grootste financiële schandaal in de naoorlogse Duitse geschiedenis.

Ook de financiële toezichthouder Bafin komt niet ongeschonden uit de affaire. Minister van Financiën Olaf Scholz heeft vrijdag bekendgemaakt dat Bafin-topman Felix Hufeld opstapt. De druk op Hufeld was toegenomen, nadat Bafin donderdag bij het gerecht klacht had ingediend tegen een van de eigen werknemers wegens handel met voorkennis. Daags voor Wirecards bekentenis dat 1,9 miljard euro was verdwenen, verkocht de werknemer aan het bedrijf gelieerde gestructureerde financiële producten.