Topman Goldman Sachs moet 10 miljoen inleveren door corruptieschandaal

Solomon kreeg in 2020 een loonsvermindering van 10 miljoen dollar, maar dat betekent niet dat hij plots een hongerloon heeft: hij houdt nog altijd 17,5 miljoen dollar over. Dat blijkt dinsdag uit een mededeling aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De loonknip is het gevolg van een schandaal in Maleisië waar Goldman Sachs een rol in had. Maleisië richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De miljarden zouden onder meer gebruikt zijn voor de aankoop van een privéjet en schilderijen van Picasso.