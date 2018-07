Topman Goldman Sachs zwaait eind dit jaar af

De 63-jarige Blankfein staat sinds 2006 aan het hoofd van Goldman Sachs, een van de grootste banken in de Verenigde Staten. Hij is een van de langstzittende topmannen in de Amerikaanse zakenwereld en in de financiële sector, die na de crisis van 2008 tal van CEO's zag vertrekken. De machtige zakenman, die ondanks de crisis en lymfeklierkanker op post bleef, zal eind dit jaar de deur bij Goldman Sachs achter zich dichttrekken.