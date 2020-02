'Topman ING gaat UBS leiden'

Ralph Hamers, de CEO van de Nederlandse financiëledienstengroep ING, wordt de nieuwe topman van de Zwitserse bankgroep UBS. Dat schrijft Financial Times.

Hamers zou volgens de zakenkrant op korte termijn de fakkel overnemen van Sergio Ermotti, die acht jaar aan het hoofd stond van de Zwitserse bankgroep. UBS en ING weigerden elk commentaar. Volgens de zakenkrant benaderde Axel Weber, de voorzitter van UBS, Ralph Hamers maanden geleden al nadat beslist werd om het mandaat van Ermotti niet te verlengen. Na een interne en externe zoektocht werd de job aan de Nederlander aangeboden.

De onverwachte wissel aan de top zou alvast kunnen verklaren waarom ING woensdagmiddag zonder al te veel uitleg had besloten om de uitgifte van een pakket nieuwe obligaties af te blazen. De cryptische uitleg die ING bij die beslissing had gegeven – de bank vertelde enkel dat er ‘nieuwe informatie ter ore was gekomen’ – maakte dat het aandeel een duik van bijna vier procent maakte op de beurs van Amsterdam.

Jongste CEO ooit

Ralph Hamers was meer dan 28 jaar actief bij ING, zowel in Nederland als erbuiten. Ook in ons land is hij allesbehalve een onbekende. Voor de 54-jarige bankier uit Nederlands Limburg in 2013 de jongste CEO ooit werd van ING Groep, stond hij al twee jaar aan het hoofd van de Belgische dochter.

Hamers was ook de man achter de zware reorganisatie die in 2016 werd aangekondigd en waarbij ING tegen 2021 3.000 jobs wilde schrappen in België. ING wilde daarmee de vlucht vooruitnemen in een wereld waarin bankdiensten steeds sneller digitaliseren. Maar of Hamers zal herinnerd worden als de ‘digitale redder’ van ING, valt nog te bezien.

Ruim twee jaar terug werd de grootste bank van Nederland namelijk opgeschort door een groot witwasschandaal. ING zou uiteindelijk 775 miljoen euro moeten ophoesten om verdere vervolging te vermijden een aantal witwaszaken. Begin vorig jaar werd de bank ook door de Italiaanse toezichthouder op de vingers getikt omdat ze het niet te nauw nam met de controles op witwaspraktijken.

Pas begin dit jaar kon de bank aankondigen dat ze daarover een schikking had bereikt, maar intussen moest ING volop investeren om zijn interne controlemechanismen aan te scherpen. De zware kosten die dat met zich meebrengt, verklaren ook voor een flink stuk waarom ING haar nettowinst in het vierde kwartaal van vorig jaar met een derde zag terugvallen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar terwijl heel wat andere grootbanken nog altijd problemen ondervinden om hun businessmodel aan te passen aan de historisch lage rentestanden, wist ING zijn rente-inkomsten intussen wel op peil te houden.

Stevig loon

Terwijl ING nog aan het bekomen was van het witwasschandaal, haalde de bank begin vorig jaar nog de woede van Den Haag op zijn hals door een hoger loon voor Hamers voor te stellen. De bank wilde het loon van haar topman met 50 procent optrekken naar 3 miljoen euro, om zo op het niveau te komen van de toplui van andere beursgenoteerde bedrijven van een gelijkaardige omvang in Europa. Maar na een storm van protest zag ING uiteindelijk af van de plannen.

Als de berichtgeving in Financial Times klopt en Hamers daadwerkelijk naar UBS overstapt, zal zijn loon er wellicht fors op vooruitgaan. Sergio Ermotti, momenteel nog de topman van UBS, verdiende vorig jaar bijna 14 miljoen euro.