Topman KBC moet door het stof in Ierland

KBC-topman Johan Thijs moet in Ierland door het stof kruipen nadat hij zich erg relativerend had uitgelaten over een schandaal rond woonkredieten waarbij de bank betrokken was.

‘Ik wil me persoonlijk en oprecht verontschuldigen tegenover onze klanten en de Ierse bevolking voor mijn krenkende uitspraken over het onderzoek naar de woonkredieten’, zei CEO Johan Thijs van KBC in een mededeling. Hij reageerde zo op de hevige verontwaardiging die vorige week in Ierland was ontstaan over zijn uitspraak dat het aanhoudende onderzoek naar het hypotheekschandaal vervelend was en dat het tijd was voor de financieel toezichthouder om de bladzijde om te slaan.

‘We hebben onze les geleerd, nu willen we weer zaken kunnen doen.’ Thijs deed de uitspraken in een conferencecall voor analisten donderdag naar aanleiding van de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal.

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe had de uitspraak van Thijs ‘ergerlijk’ genoemd voor de gezinnen die hun woning kwijtraakten in het schandaal. In een commentaarstuk trok de krant The Irish Times fel van leer tegen Thijs.

Parlement

Het hypotheekschandaal ligt erg gevoelig in Ierland. Vijf grote banken, waaronder behalve KBC Ierland ook AIB, Bank of Ireland, Ulster Bank en Permanent TSB, worden ervan beschuldigd sommige van hun klanten ongunstige voorwaarden te hebben opgelegd bij de overschakeling van een woonkrediet met een variabele rente - een zogeheten tracker mortgage - naar een met vaste rente, en omgekeerd, waardoor een aantal gezinnen te hoge hypotheeklasten moesten betalen.

De praktijken dateren van de periode 2006-2009, maar het onderzoek ernaar kwam pas op gang in 2015. Onder meer een commissie van het Ierse parlement boog zich erover. De betrokken banken waren niet happig om mee te werken aan het onderzoek, of om een schadevergoeding te betalen. De Ierse centrale bank moest hen daartoe dwingen, door te dreigen met rechtszaken.

Boete

Meer dan 40.000 klanten zouden het slachtoffer zijn van de betwiste praktijken van de banken. Die hebben tot dusver voor bijna 700 miljoen euro schadevergoedingen betaald. Ze riskeren ook nog een boete van de Ierse centrale bank.

Voor die mogelijke boete legde KBC in het derde kwartaal een voorziening aan van 14 miljoen euro. Dat brengt het totale bedrag dat de bank opzij heeft gezet voor kosten en schadevergoedingen in verband met het ‘tracker mortgage scandal’ op 142 miljoen euro. Zowat 3.737 hypotheeknemers van KBC in Ierland zouden de dupe zijn van de wanpraktijk.