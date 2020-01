Topman Karel Van Eetvelt op weg naar exit bij Febelfin

Toenmalig Unizo-topman Van Eetvelt volgde in oktober 2017 Michel Vermaerke op als gedelegeerd bestuurder van Febelfin. Die organisatie fungeert als een spreekbuis, lobbymachine en opleidingscentrum van de bankensector. Dat iemand met weinig voeling met de technische aspecten van de bankenwereld als CEO aantrad, zag KBC-topman en Febelfin-voorzitter Johan Thijs niet als een nadeel. 'We hebben iemand nodig die met andere ogen naar de sector kijkt', klonk het toen.

Politiek

De jongste tijd rezen evenwel vragen over de betrokkenheid van Van Eetvelt bij de bankenfederatie. Enkele maanden geleden zoemde Van Eetvelts naam rond als mogelijk kandidaat-voorzitter van CD&V. Uiteindelijk drukte hij die geruchten zelf de kop in: het partijvoorzitterschap was geen persoonlijke ambitie.

Maar het bleef kriebelen om politiek actief te worden, zeker nadat hij enkele dagen geleden heeft bekendgemaakt dat hij plannen heeft om een nieuwe 'radicaal vernieuwende' politieke beweging op poten te zetten. De plannen zijn pril, maar hij is daarover al in gesprek met een groep mensen, zei hij toen in een interview. Volgen één bron vertrekt Van Eetvelt evenwel niet naar de politiek, maar wordt hij ergens anders actief. Waar is voorlopig koffiedik kijken.