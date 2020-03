Topman bankenfederatie: 'Dit kost de overheid in principe niets'

De Belgische banken zijn sterk genoeg om de ingrijpende maatregelen te dragen om bedrijven en gezinnen door de coronacrisis te loodsen, zegt Febelin-voorzitter Johan Thijs. ‘Maar als dit zeven of acht keer erger wordt dan de crisis van 2008, heeft iedereen de staatswaarborg als stok achter de deur.’

Krijgen de banken al massaal aanvragen voor overbruggingskredieten of betaalpauzes binnen?

Thijs: ‘Nee, voorlopig is dat nog niet het geval. Maar we merken wel veel nervositeit bij de mensen. Iedereen ziet wat om zich heen gebeurt. Als een onderneming als Action aankondigt dat ze haar leveranciers later zal betalen, beginnen ook andere bedrijven na te denken wat dat voor hen kan betekenen. En nu Italië beslist niet-essentiële winkels te sluiten, gaan ondernemers hier ook wellicht meer kredietlijnen opnemen. Met wat we vandaag aankondigen, tonen we de grootst mogelijke solidariteit met wie in ademnood dreigt te geraken.’

Wat kan en wat kan niet volgens dit plan? Hoe groot zijn de bijkomende kredieten of kredietlijnen die bedrijven kunnen vragen?

50 miljoen Limiet Bedrijven met betaalproblemen door de coronacrisis kunnen maximaal 50 miljoen euro aan overbruggingskredieten of kredietlijnen opnemen. Ligt het bedrag hoger, dan komt ook de overheid mee aan de onderhandelingstafel.

Thijs: ‘We hebben daar wel degelijk plafonds op gezet: 50 miljoen euro per groep. Als een onderneming wil onderhandelen over een hogere lening of kredietlijn, zal dat in samenspraak gebeuren met de overheid. Ook herfinancieringen zijn expliciet uitgesloten. De maatregelen zijn bedoeld om de liquiditeitsproblemen op te vangen die ondernemingen ondervinden als gevolg van de coronacrisis.’

Geldt dat ook voor hypotheeknemers die betaalproblemen ondervinden?

Thijs: ‘We gaan elk dossier apart bekijken. Stel dat een gezin van tweeverdieners zijn loon ziet halveren als gevolg van de crisis. Dan kijken we naar de specifieke situatie. Als die mensen 30.000 euro op hun rekening hebben en ze maar enkele honderden euro’s moeten afbetalen, dan lijkt een betaalpauze me niet zo waarschijnlijk. Maar stel dat iemand geen extra spaargeld heeft en als enige loontrekkende in het gezin thuis komt te zitten, zou dat wel kunnen.’

Wat kan dit plan de banken kosten in een worstcasescenario? Op de garantieregeling van 50 miljard voor nieuwe kredieten of bijkomende kredietlijnen euro dragen de banken een risico van 6,5 miljard euro. Maar daar moeten we nog de impact bijtellen van de crisis op de bestaande kredietportefeuilles van de banken.

6,5 miljard Risico banken De garantieregeling van 50 miljard kan banken in een worstcasescenario 6,5 miljard euro kosten. Maar daar moeten nog de verliezen op de bestaande kredieten bij worden gerekend, en die zullen ongetwijfeld flink oplopen.

Thijs: ‘De regeling bestaat uit twee delen: een waarborgsysteem van 50 miljard euro voor nieuwe leningen en kredietlijnen, en een engagement om levensvatbare bedrijven, zelfstandigen en hypotheeknemers tot en met 30 september uitstel van betaling te geven als ze door de coronacrisis problemen ondervinden.’

‘Met deze maatregelen beschermen de banken hun bestaande kredietportefeuilles. Als we dat niet doen, dan dreigen nog meer partijen betalingsproblemen te ondervinden en moeten we veel meer afschrijvingen boeken van kredieten die niet meer kunnen worden afgelost.’

Over de voorbije tien jaar leden de banken gemiddeld 1 procent verlies op hun uitstaande leningen. Bij de Belgische banken staan 179 miljard euro aan hypotheken en 127 miljard aan bedrijfskredieten uit.

Thijs: ‘De kredietverliezen zullen nu veel hoger uitvallen. Maar voor dit plan hebben we gekeken naar de kapitaalbuffers waarover we beschikken. De afgelopen dagen hebben de toezichthouders ook de invoering van enkele nieuwe regels voor kapitaalbuffers opgeschort, waardoor de sector iets meer zuurstof krijgt om bedrijven of particulieren te ondersteunen.’

‘In principe kost dit plan niets aan de overheid. We kunnen dit zelf dragen als sector, zolang dit niet tot in het extreme gaat. Dan heb ik het over scenario’s waarbij dit zeven à acht keer erger wordt dan tijdens de bankencrisis van 2008. Maar in dat geval is er dus de stok achter de deur van de overheidswaarborgen.’

Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) toonde zich al bezorgd dat in vergelijking met Duitsland en Frankrijk de banken een te groot gewicht van het reddingsplan moeten torsen.

Thijs: ‘Ik begrijp zijn analyse en als oud-minister van Financiën weet hij goed wat in de sector leeft. Maar er is geen alternatief, de situatie is wat ze is. We moeten onze capaciteit maximaal benutten om bedrijven en particulieren over deze moeilijke periode te tillen en ons al voor te bereiden op de toekomst. En als ik kijk naar de buffers van de banken, dan stel ik vast dat dit doenbaar is.’

U bent behalve voorzitter van Febelfin ook CEO van KBC. Gaat de bank haar dividendbeleid aanpassen als gevolg van deze crisis?