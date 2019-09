Topvrouw Bank De Kremer stapt op

Bank De Kremer biedt geen eigen rekeningen, kredieten of beleggingsproducten aan, maar is in se een kanaal waarmee Bank J. Van Breda een groter publiek wil bereiken. De Antwerpse groep focust namelijk vooral op ondernemers en vrije beroepen. Via de app van Bank De Kremer, waarmee je kan berekenen of je later wel zal toekomen met je pensioen, kunnen klanten uiteindelijk kiezen uit de producten van Bank J. Van Breda en diens zustergroep, Delen Private Bank. Beide huizen zijn in handen van de investeringsmaatschappij Ackermans & Van Haaren .