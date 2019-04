Topvrouw Nederlandse beurswaakhond wordt lerares

De topvrouw van de Nederlandse financieeltoezichthouder AFM, Merel van Vroonhoven, kiest voor een opvallende carrièreswitch: ze gaat het onderwijs in.

Van Vroonhoven, die de AFM al sinds 2014 leidde en wiens mandaat nog liep tot eind 2023, gaat vanaf september een cursus volgen om leerkacht te worden in het buitengewoon basisonderwijs. Na jaren van topfuncties te hebben uitgeoefend in de financiële sector - het AFM-gezicht werkte eerder ook bij de bankgroep ING en de verzekeraar NN Group - wil van Vroonhoven naar eigen zeggen iets concreter betekenen voor kwetsbare mensen.

De keuze voor het buitengewoon onderwijs is ook deels ingegeven door haar eigen ervaringen, vertelt ze in de krant Het Financieele Dagblad. Van Vroonhoven heeft een zoon met autisme.

Tegelijk zegt ze steeds meer het gevoel te hebben dat ze in een bubbel leeft. 'Een groep van happy few waar ik er zelf een van ben, in een samenleving die zich kenmerkt door een steeds grotere scheiding tussen haves en havenots. Ik wil meer van mijn tijd besteden aan mensen die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden.'