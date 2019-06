Touring dumpt Belfius voor AG Insurance en BNPP Fortis

De pechverhelper Touring sluit een strategisch partnerschap voor mobiliteitsoplossingen met de grootste bank en de grootste verzekeraar van het land. Een eerdere deal met Belfius lijkt daardoor opgeblazen.

De CEO's van BNP Paribas Fortis, AG Insurance en Touring slaan de handen in elkaar om nieuwe mobiliteitsoplossingen mogelijk te maken. De opmerkelijke samenwerking van de drie marktleiders in hun domein begint met enkele commerciële deals. 'We gaan elkaars producten promoten', legt Hans De Cuyper van AG Insurance uit. AG Insurance en BNP Paribas verkopen producten van Touring, zoals bijstandsverzekeringen voor fietsers, via hun kanalen. Touring beveelt producten van AG Insurance en BNP Paribas Fortis, zoals een diefstalverzekering voor een fiets, aan bij zijn leden.

Daarnaast promoot AG Insurance de autoruitenhersteldienst Touring Glass. BNP Paribas Fortis' leasedochter Arval werkt al samen met Touring Glass en doet voor bijstand alleen maar een beroep op Touring Assistance. 'Volgend jaar willen we klanten die een tweedehandswagen zoeken de mogelijkheid bieden een check-up bij Touring uit te voeren voor de aankoop', zegt Michael Anseeuw, de directeur van het retailnetwerk van BNP Paribas Fortis.

Mobiliteitsapp

Maar de toekomstplannen zijn veel groter. Het drietal wil een mobiliteitssysteem uitbouwen dat 'het leven van hun klanten moet vergemakkelijken'. Hoe dat er precies moet uitzien is nog niet duidelijk, maar het 'mobility as a service'-project dat Touring nu in Antwerpen test, geeft een idee.

Via de Easy Way-app kunnen gebruikers laten berekenen wat de snelste of goedkoopste manier is om op een bestemming te geraken. De Lijn, de NMBS, taxi's, huurwagens, deelwagens, deelfietsen, parkings, laadpalen en de waterbus worden allemaal vergeleken.

'Het voordeel voor de gebruiker is dat hij geen 15 accounts moet openen en overal zijn kredietkaartgegevens moet invoeren. Met onze app moet dat maar één keer', zegt Thierry Willemarck, de CEO van Touring. U kunt er ook mee afrekenen en alle betalingen worden samengevoegd op één factuur. Dat is, volgens de initiatiefnemers, een troef voor grote bedrijven die veel keuzemogelijkheden willen aanbieden voor het mobiliteitsbudget van hun werknemers.

Waarom stappen een bank en een verzekeraar mee in dit verhaal? Omdat hun traditionele activiteiten onder druk staan zoeken ze naar nieuwe diensten en inkomsten door samenwerking met andere partners.

Belfius

Opmerkelijk is dat een eerdere exclusieve samenwerking tussen Touring en de bank-verzekeraar Belfius op niets lijkt te zijn uitgedraaid. 'We hadden een leveranciersverhouding met Belfius die zich tot een partnerschap had kunnen ontwikkelen, maar we zagen meer waarde in een partnerschap met AG Insurance en BNP Paribas Fortis', zegt Willemarck. Hij wijst erop dat Touring nog onder andere bijstand levert aan Belfius, een contract dat nog tot midden volgend jaar loopt.

Bij Belfius wordt verrast gereageerd op de aankondiging. 'We hebben er kennis van genomen. We gaan de impact op onze samenwerking bekijken', zegt woordvoerder Ulrike Pommée. De strategische samenwerking tussen Belfius en Touring werd eind 2017 aangekondigd.