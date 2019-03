Triodos Bank op vingers getikt voor ontoereikende antiwitwassystemen

De Nederlandse bankenwaakhond De Nederlandsche Bank heeft Triodos Bank, dat zich toelegt op duurzaam bankieren, op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te screenen op banden met terrorisme.

Concrete gevallen daarvan zijn volgens Triodos Bank overigens niet aan het licht gekomen. De bank heeft besloten een risicodirecteur aan te stellen, zo laat Triodos weten bij de bekendmaking van zijn jaarcijfers. Ook zullen klanten beter in de gaten worden gehouden. De bank denkt daarmee volledig aan de eisen van DNB te voldoen.

De bank spreekt over 'serieuze uitdagingen' voor de bankensector. Eerder werd bekend dat meerdere financiële concerns in Europa ook problemen hebben met hun klantscreening. Bij een aantal leidde dat ertoe dat criminelen geld konden witwassen. ING kreeg daarvoor in Nederland een boete van 775 miljoen euro.