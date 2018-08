Triodos Bank trekt groeispurt in duurzame leningen

Kinderopvang

Een greep uit de nieuwe kredietprojecten : een Brusselse kinderopvang met een sociale focus (Elmer), een Luiks wijkgezondheidscentrum (Centre de Santé Intégré Hélios), een Antwerps bedrijf dat elektrisch rijden aanmoedigt via installaties van laadpalen (Pluginvest), een Brusselse brouwerij (Brasserie de la Senne) en een waterkrachtcentrale in Monceau-sur-Sambre (Monceau Hydro).

Vermogensbeheer

Einde vorig jaar breidde Triodos Bank België haar aanbod ethisch beleggen uit met vermogensbeheer, waarmee klanten al vanaf 5.000 euro kunnen beleggen in een korf van Triodos-beleggingsfondsen, actief beheerd volgens hun beleggersprofiel. 'Een 200-tal klanten heeft ons in de eerste jaarhelft al voor meer dan 10 miljoen euro in beheer toevertrouwd nog voor dat we actief promotie gevoerd hebben' aldus Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België. ”