Triodos Bank zet spaarrente op nul

Tot nu toe werden gezinnen in ons land niet geconfronteerd met een nulrente of negatieve rente. KBC rekent wel al sinds 2015 een strafrente aan bij grote bedrijven en de private bank Puilaetco deed dat vorig jaar voor het eerst bij vermogende Belgen met zeer veel spaargeld. Veel sectorgenoten volgden die voorbeelden. Sinds deze maand rekent BinckBank België beleggers een bewaarrente van -0,5 procent aan op saldo’s boven 25.000 euro.

Banken-CEO’s hebben de voorbije jaren herhaald dat de minimumrente hen te veel geld kost, maar de federale regering weigerde ze te schrappen. Dat een kleine bank als Triodos nu de stap zet voor de modale spaarder doet de vraag rijzen of andere banken volgen. De grootbanken BNP Paribas Fortis, Belfius en ING België gaven gisteren aan dat ze geen plannen in die richting hebben.

‘De vergoeding die we onze klanten op het gereglementeerde spaarboekje betalen, staat steeds minder in verhouding tot de kosten’, verduidelijkt Thomas Van Craen, de directeur van Triodos Bank België. Op een gereglementeerd spaarboekje geldt een wettelijke minimumopbrengst: een basisrente van 0,01 procent plus een getrouwheidspremie van 0,10 procent. De depositorente - het tarief dat banken betalen als ze overtollig spaargeld bij de centrale banken van de eurozone parkeren - is daarentegen negatief. ‘Dat kost ons dus geld’, aldus Van Craen.