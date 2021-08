Triodos botst tegen grenzen van zijn financieel model...

De duurzame bank Triodos moet op zoek naar een nieuwe financieringsstructuur omdat haar model van klanten die certificaten kopen niet meer werkt. Alle opties, tot zelfs een beursgang, liggen daarbij open.

De duurzame alternatieve bank Triodos heeft zich financieel klemgereden. Doordat er te weinig interesse is in haar aandelencertificaten onderzoekt de bank 'alle alternatieven' zoals de uitgifte van groene obligaties. Maar ook een beursgang is niet uit te sluiten, verklaarde de nieuwe CEO Jeroen Rijpkema.

Triodos heeft geen klassieke aandeelhouders. Alle aandelen zitten in een aparte stichting SAAT, die de 'speciale missie' van Triodos voor duurzaamheid verankert. De meer dan 1,1 miljard euro die klanten en sympathisanten in de bank pompten, stroomden binnen via certificaten van die stichting. Die certificaten leverden wel dividenden, maar geen stemrecht op.

7.500 BElgische certificaathouders Bijna 7.500 Belgen zijn certificaathouder van Triodos.

Door de paniek op de financiële markten in maart vorig jaar wilden veel certificaathouders hun stukken verkopen. Maar op de wekelijkse verkoopdagen op woensdag kwamen amper kopers opdagen. Daardoor is de handel - op een korte hervatting na- sindsdien opgeschort, vermoedelijk tot het einde van dit jaar.

Heel wat beleggers zitten klem. De certificaten hebben een goede prijs - de intrinsieke waarde van de bank - , maar zijn praktisch niet verkoopbaar. Triodos koopt op sommige momenten ook zelf wat aandelen in, maar botst tegen zijn limieten. Het gebrek aan kandidaat-kopers is ook voor Triodos een probleem op langere termijn. Groeikapitaal ophalen via jaarlijkse campagnes zit er niet meteen in. Voorlopig is dat geen probleem dankzij specifieke instrumenten van de Europese instellingen ECB en EIF.

Beursgang

CEO Rijpkema wil eind september voorstellen doen om de kapitaalsbasis te verstevigen en te diversifiëren en te bereiken dat certificaten makkelijker kunnen worden verhandeld. Daarbij worden alle mogelijke opties onderzocht, zoals een achtergestelde groene lening om geld op te halen tot een beursgang. Tegen het einde van het jaar zou een definitieve beslissing genomen moeten worden.

Triodos overweegt een beursgang omdat de privéhandel in zijn certificaten opgedroogd is.

Dat een beursgang wordt onderzocht, is een duidelijke trendbreuk met de koers die de vorige CEO Peter Blom de voorbije kwarteeuw volgde. De bank zette zich steeds af tegen beursspeculatie en kortetermijndenken. Zijn opvolger Rijpkema garandeert wel dat de gekozen toekomstoptie 'onze missie om bij te dragen aan een betere wereld moet ondersteunen'.

Een beursgang lijkt geen voor de hand liggende optie, want is niet echt compatibel met het certificatenmodel zonder stemrecht. Het is ook de vraag of op de financiële markten wel investeerders gevonden kunnen worden die zich nu niet aandienen voor de certificaten.

Het stilliggen van de certificatenhandel zadelt Triodos met een aantal boze klanten op. 'We erkennen dat dit voor specifieke gevallen van certificaathouders niet aangenaam is. Er zijn certificaathouders die wensen te verkopen voor een project of bij een overlijden', zegt woordvoerster Lieve Schreurs van Triodos België.

Dat certificaathouders nog steeds massaal naar de uitgang willen, is vreemd. Bij de beursgenoteerde banken is de rust weergekeerd. Veel aandelen noteren nu rond of boven het niveau van voor de coronacrash. Triodos kan ook goede cijfers voorleggen. In de eerste jaarhelft herstelde de winst tot 27,7 miljoen euro tegenover 5,7 miljoen euro vorig jaar. Het beheerde vermogen en de fondsenportefeuille stegen met 12 procent, de duurzame kredietportefeuille met 7 procent.