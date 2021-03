Triodos houdt klanten aan boord na invoering nulrente

Triodos kende geen exodus van klanten nadat de bank de rente op haar spaarboekjes op nul had gezet in België.

De duurzame bank Triodos zag een beperkt aantal klanten vertrekken nadat ze eind vorig jaar had besloten in België alleen nog spaarboekjes zonder rente aan te bieden. 'Sinds begin dit jaar zien we de deposito's zelfs weer stijgen.'

Sinds december biedt Triodos Bank in België niet langer de klassieke gereglementeerde spaarboekjes aan die de wettelijke minimumrente van 0,11 procent moeten bieden. In plaats daarvan kwamen twee niet-gereglementeerde rekeningen die geen rente opleveren. Klanten die meer dan 500.000 euro op hun rekening hadden staan, kregen al een strafrente van 0,5 procent.

7% Voor 7 procent van de spaarrekeningen kozen klanten ervoor hun geld over te brengen naar een rekening bij een andere bank.

De vergoeding die Triodos op die gereglementeerde spaarboekjes moest betalen stond niet meer in verhouding tot de kosten die eraan waren verbonden, redeneerde de bank.

De koerswijziging van Triodos heeft niet geleid tot een exodus bij de bank. Het aantal klanten in België daalde van 83.000 naar 82.000 in 2020. De jaarcijfers leren wel dat de spaarwoede bekoeld is na de invoering van de nulrente. Voor 7 procent van de spaarrekeningen - 5 procent in volume - kozen klanten ervoor hun geld over te brengen naar een rekening bij een andere bank.

Negatieve rente

Daardoor zag Triodos Bank de deposito's in België vorig jaar met 2 procent slinken naar 2,1 miljard euro, terwijl zowat alle andere banken beduidend meer spaargeld aantrokken nu particulieren en bedrijven meer geld opzijzetten door de coronacrisis. 'Maar vergeet niet dat we in 2019 al veel meer deposito's zagen binnenstromen dan andere banken in dat jaar', zegt Thomas Van Craen, de topman van Triodos België. 'Sinds januari trekken we opnieuw meer klanten aan en zien we ook de deposito's weer licht stijgen.'

Morrelt Triodos Bank dit jaar opnieuw aan de rentetarieven? En behoort een negatieve rente voor bedragen onder 250.000 euro tot de mogelijkheden? 'Dat kan,' zegt Van Craen. 'Al is het evengoed mogelijk dat we de andere richting uitgaan. Het renteklimaat is wisselvallig. We volgen de zaken op de voet.'

Selectiever in kredieten

De Nederlandse moedergroep Triodos boekte vorig jaar een 30 procent lagere nettowinst van 27,2 miljoen euro. Die daling was vooral te wijten aan de 24 miljoen euro die de bank opzijzette voor mogelijke kredietverliezen. Een jaar eerder bedroeg die stroppenpot slechts 3 miljoen euro. Hoeveel de voorzieningen in België bedroegen, wordt niet meegedeeld.

De voorbije jaren konden bedrijven zich in België goedkoper financieren dan elders in Europa. De risico's die aan die projecten kleefden, werden onvoldoende weerspiegeld in de rente. Thomas Van Craen Topman Triodos Bank België

De Nederlandse moeder wist vorig jaar 12 procent meer leningen te verstrekken aan particulieren en bedrijven, maar in België stagneerde die kredietverstrekking. Triodos België gaf wel meer hypotheken, maar minder leningen aan bedrijven.