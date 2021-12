Triodos verhelpt certificaten-impasse met alternatieve beursnotering

Goedgekeurde deelnemers

Zo'n besloten handelsplatform werkt in grote lijnen hetzelfde als de publieke aandelenbeurzen, zoals Euronext in Brussel. Het verschil is dat alleen vooraf goedgekeurde deelnemers erop kunnen handelen. 'We vinden het belangrijk dat we onze certificaathouders kennen. Dat heeft het huidige interne systeem ook: wij weten wie in je investeert en met wie we een gesprek voeren', verduidelijkt een woordvoerder aan de Nederlandse krant De Telegraaf.