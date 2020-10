Triodos zet spaarrente op nul

Triodos Bank stopt op 7 december met het aanbieden van het traditionele spaarboekje, waarvoor een wettelijke minimumrente van 0,11 procent geldt. In de plaats komen twee niet-gereglementeerde rekeningen met een rente van 0 procent.

Heeft u meer dan 500.000 euro op uw Triodos-rekening staan, dan past de bank een negatieve rente van -0,5 procent toe.

De aanleiding is de ultralage rente. 'De vergoeding die we onze klanten op het gereglementeerd spaarboekje betalen, staat steeds minder in verhouding tot de kosten', zegt Thomas Van Craen, directeur van Triodos Bank België.

Op een gereglementeerd spaarboekje geldt in ons land een wettelijke minimumopbrengst: een basisrente van 0,01 procent plus een getrouwheidspremie van 0,10 procent. Die verplichting is er niet bij een niet-gereglementeerd boekje.

Voor veel bedrijven is die nulrente - of zelfs negatieve rente - al een tijdje het nieuwe normaal. Ook sommige vermogende particulieren kijken al tegen een negatieve spaarrente aan. Maar voor de modale spaarder is zo'n nulrente nieuw.