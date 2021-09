Triodos ziet beurs als uitweg voor certificaten-impasse

De Nederlandse duurzame bank overweegt om haar certificaten te noteren op de beurs. Dat kan een oplossing zijn voor de handel in certificaten, die sinds de coronacrisis is opgedroogd.

Sinds de oprichting in de jaren 80 maakt Triodos Bank er een erezaak van om zich af te zetten tegen speculanten en de beurs. Maar nu ligt de piste van een beursnotering in Amsterdam toch op tafel bij de duurzame bank. De coöperatieve structuur met certificaten is vastgelopen.

'Ons huidige systeem van kapitalisatie heeft veertig jaar heel goed gewerkt, maar loopt tegen de grenzen van zijn groei en verhandelbaarheid aan', verklaarde CEO Jeroen Rijpkema dinsdag op een buitengewone algemene vergadering.

Triodos heeft in het verleden 1,2 miljard euro opgehaald bij ruim 45.000 klanten en beleggers van wie naar schatting 7.500 Belgen. Dat gebeurde niet met klassieke stemgerechtigde aandelen, maar met certificaten van een stichting die de onafhankelijke en duurzame missie van Triodos moet garanderen. Die certificaten leveren een dividend op maar geen stemrecht.

Triodos lanceert jaarlijks campagnes om nieuwe certificaten te slijten. Certificaathouders kunnen traditioneel op woensdag stukken tegen de boekwaarde verkopen aan andere geïnteresseerden. Maar sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er amper kopers, terwijl vele certificaathouders van hun stukken af willen.

De handel is daarom al bijna anderhalf jaar gesloten, waardoor beleggers hun certificaten niet te gelde kunnen maken. Op sommige momenten koopt de bank tijdelijk zelf certificaten in, maar door het grote aanbod is het plafond daar al bereikt.

Rabobank

Om uit die impasse te raken is een beursnotering van de certificaten een optie, bevestigde Rijpkema aan de aandeelhouders. Triodos zou daarmee in de voetsporen treden van Rabobank, dat een vijftal jaar geleden ook zijn certificaten liet noteren op Euronext Amsterdam. Zo'n beursnotering zou wel forse prijsschommelingen mogelijk maken, terwijl bij de huidige veiling de boekwaarde een vaste norm is.

Een beursgang is niet de enige optie. Er wordt ook gekeken naar een besloten handelsplatform (een zogenaamd multilateral trading facility of MTF) om de verhandelbaarheid van de certificaten veilig te stellen. In december zou de knoop definitief worden doorgehakt. Afwachten of de veiling vanzelf zal herstellen, is geen optie meer, vindt Rijpkema.

Groei