Triodos zoekt geld bij Belgische spaarders

De Nederlandse Triodos Bank trapt een campagne op gang om Belgen aan te sporen certificaten te kopen van de duurzame bank.

Bij Triodos gaat het niet om een klassieke kapitaalverhoging. Beleggers kunnen het hele jaar door certificaten, die één aandeel vertegenwoordigen, van Triodos Bank kopen. Maar eenmaal per jaar lanceert de duurzame bank een campagne om haar kapitaal te verhogen. In ons land loopt die tot midden december. 'In die periode moeten er geen transactiekosten betaald worden op de aankoop', zegt woordvoerster Lieve Schreurs van Triodos in België.

De jaarlijkse kapitaalverhogingen zijn nodig om de groei van het bedrijf op te vangen. Er is meer geld nodig om meer duurzame kredieten te kunnen toekennen. 'Daarnaast kijken we ook naar de financiële ratio's. We hebben een redelijk sterke financiële structuur en dat willen we zo houden', zegt Schreurs.

Kapitaal

In het verleden gaf Triodos concrete doelstellingen voor het kapitaal dat ze elk jaar willen ophalen, maar dat gebeurt nu niet meer. Vorig jaar ging het om 83 miljoen euro. De jaren daarvoor om 77 en 97 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarverslagen.

In de prospectus wordt een bedrag van 290 miljoen euro genoemd, maar dat is volgens Schreurs het toegelaten maximum. 'We verwachten dat het eerder in de buurt van de voorbije jaren zal liggen'

Schermvullende weergave Thomas Van Craen, de CEO van Triodos Bank. ©Triodos

Triodos telt 42.000 certificaathouders. Daar zijn 7.000 Belgen bij. De 81.000 Belgische klanten vertegenwoordigen een vijfde tot een kwart van de activiteiten van de bank.

