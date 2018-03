Triodos zoekt groei in vermogensbeheer

Triodos Bank heeft vorig jaar zijn klantenbestand in België zien groeien tot 75.000 klanten. Vermogensbeheer staat hoog op de agenda voor 2018.

De ethische bank, die dit jaar haar 25ste verjaardag viert in België, zet haar gestage groei in ons land verder, zo blijkt uit de zopas gepubliceerde jaarcijfers. Het balanstotaal nam met 7,1 procent toe en rondde zo de kaap van 2 miljard euro. Met 75.000 klanten, of 5,6 procent meer dan een jaar eerder, blijft Triodos wel een kleine nichespeler. Dat heeft deels te maken met de strategie om geen zichtrekeningen aan te bieden.