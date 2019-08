Tsjechië helpt KBC aan winstsprong

In tijden van extreem lage rente was het vooral uitkijken of KBC de rente-inkomsten op peil kon houden. Bij KBC stegen ze licht tot 1,132 miljard euro (+ 1 procent). De lage rente drukt op de marge van uitstaande kredieten, geeft KBC toe, maar dat kon de bank compenseren door haar aanwezigheid in Tsjechië. De rente is daar positief in tegenstelling tot de 0,4 procent strafrente die banken in de eurozone moeten betalen.