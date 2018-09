Turkse kater voor BNP Paribas Fortis

Over de eerste zes maanden van het jaar daalde de nettowinst van BNP Paribas Fortis met 11,2 procent tot 1.052 miljoen euro, leert het halfjaarrapport dat de bank dinsdagochtend uitstuurde. Die terugval is voor een flink stuk te wijten aan de Turkse crisis , zo blijkt.

BNP Paribas Fortis bezit rechtstreeks en onrechtstreeks ongeveer de helft van de Turkse retailbank TEB . Die deed het op zich niet slecht in de eerste jaarhelft - de inkomsten gingen er zelfs omhoog - maar door de recente crash van de Turkse munt, de lira, valt daar in het nettoresultaat niets meer van te merken.

Minder inkomsten in België

In België en Luxemburg blijft BNP Paribas Fortis worstelen met de lage rente en de moeilijke omstandigheden op de financiële markten - net als zowat alle andere Belgische banken, trouwens. De bank kon nochtans flink wat nieuwe spaarders aantrekken, waardoor de deposito's met 4,7 procent stegen in vergelijking met de eerste helft van 2017. Tegelijk slaagde BNP Paribas Fortis er ook in om bijna 5 procent meer kredieten te verstrekken. Vooral bedrijfskredieten bleken in trek, klinkt het.