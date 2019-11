Tv-programma legt Zweedse grootbank op het hakblok

De Zweedse grootbank SEB wordt gelinkt aan een Baltisch witswasschaandaal. Ze is al de vierde Scandinavische bank die in enkele jaren tijd in opspraak komt.

De Zweedse televisiezender Sveriges Television (SVT) heeft in zijn programma 'Uppdrag Granskning' - vrij vertaald: 'Missie Onderzoek' - de Zweedse grootbank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) gelinkt aan witwaspraktijken in Estland.

In het televisieprogramma, dat eerder al de IJslandse premier tot ontslag dwong door zijn link met de Panama Papers, bracht de Zweedse staatszender een lijst met 194 SEB-klanten en zo'n 2.000 transacties aan het licht die 'red flags' doen rijzen. Volgens de nieuwdienst Reuters gaat het om namen die geassocieerd worden met Russische bedrijven verdacht van witwassen, de zogenaamde Magnitsky-affaire, en werd voor 475 miljoen Zweedse kronen (45 miljoen euro) versluisd via SEB-rekeningen.

Kwetsbaar

SEB werd opgericht in 1856 door André Wallenberg als de eerste private bank in Zweden en is nog steeds voor 20 procent in handen van de invloedrijke Zweedse miljardairsfamilie Wallenberg. Volgens de nieuwsdienst Bloomberg was de familie snel om SEB te verdedigen. De Zweedse investeringsmaatschappij Investor AB - de link tussen de Wallenbergs en SEB - liet weten vertrouwen te hebben in de bank. 'We vinden het goed en belangrijk dat de bank transparant is', zei Viveka Hirdman-Ryrberg, een woordvoerster van Investor AB.

Elke bank is kwetsbaar voor de risico's van financiële criminaliteit. Johan Torgeby CEO SEB

Johan Torgeby, de CEO van SEB, probeerde de geruchten na de uitzending te counteren. 'Uit een onderzoek naar onze Baltische activiteiten blijkt niet dat SEB gebruikt werd voor witwaspraktijken', zei de topman. 'Maar alle banken zijn kwetsbaar voor de risico's van financiële criminaliteit', voegde hij er meteen toen aan toe.

In een officiële reactie zei SEB woensdagochtend dat het elke verdachte activiteit heeft aangegeven bij de financiële autoriteiten. De bank zegt voorts dat geen bedrijven klant zijn die geassocieerd worden met het Magnitsky-schandaal.

Ophef in Scandinavië

Het wordt warm in het hoge noorden, want in maart werd al een andere Scandinavische bank, het Finse Nordea, gelinkt aan die zaak van Sergei Magnitsky, een Russische advocaat wiens dood in de cel een grootschalig onderzoek naar corruptie en belastingfraude in gang zette.

Schermvullende weergave Birgitte Bonnese moest in maart opstappen als CEO bij Swedbank na een witwasschandaal in Estland. ©EPA

Tel die twee op bij de schandalen van Danske Bank en Swedbank en de temperatuur schiet helemaal de hoogte in in de Scandinavische bankenwereld. Ook die banken werden beschuldigd van witwaspraktijken in Estland, waarbij Russisch geld naar de EU gesluisd werd.

Sindsdien hebben beide banken afscheid moeten nemen van meerdere topmannen en -vrouwen, en zag Swedbank, een van de grootste banken van Zweden, 40 procent van zijn waarde verschrompelen.

Tuimeling

13 procent Tuimeling Op 15 november kwam een eerste gerucht boven water dat SEB mogelijk in het SVT-programma zou opduiken. Het aandeel kelderde toen met 13 procent, de zwaarste koersval sinds 2009.