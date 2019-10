'Twee kantoren in elkaars buurt, wat is daar mis mee?'

Dit jaar al hondertal kantoren gesloten

Als AXA Bank België in handen van Crelan komt, leidt dat onvermijdelijk tot een rationaliseringvan het kantorennet, verklaarde de top van Crelan vorige week. Op de persconferentie luidde het dat AXA Bank 555 kantoren heeft, Crelan 586. Samen dus 1.141 kantoren. Maar die cijfers blijken al flink achterhaald: het gaat om de stand van zaken eind vorig jaar. Dit jaar schrapten beide banken al heel wat locaties.

Via de kantorenzoeker op de website van AXA Bank zijn geen 555 maar slechts 465 locaties te vinden. Het precieze aantal kantoren wil AXA Bank niet geven. ‘Alleen op het einde van het jaar geven we een update over het net.’ Er wordt wel bevestigd dat het aantal kantoren onder 500 is gezakt, een daling van ruim 10 procent.

Bij Crelan vinden we online maar 561 adressen van kantoren. ‘We hebben dit jaar al 29 vestigingen gesloten. Eind september hadden we er nog 557, zegt Ortwin De Vliegher, de woordvoerder van Crelan. De twee banken samen hebben dit jaar dus al een honderdtal kantoren gesloten.

Al gebruiken ze het woord sluiten niet vaak. ‘We spreken over fuseren’, zegt Lisa Pieters, de woordvoerster van AXA Bank. ‘In samenwerking met de bankagenten transformeren we ons netwerk om in te spelen op de behoeften van de klanten. Zij willen meer advies en daarom evolueren we naar grotere kantoren, waar zowel een beleggingsexpert als een specialist in woonkredieten aanwezig is.’

‘We gaan telkens samenzitten met de bankagenten in een regio om te bekijken hoe de toekomst er het best uitziet’, zegt Pieters. De aangekondigde overname door Crelan verandert daar niets aan. De doorlichting gaat de komende maanden voort. Elke bank behoudt haar netwerk en bekijkt waar en hoe dat aangepast moet worden.

Ook Crelan gaat door met de afbouw van zijn netwerk, op een gelijkaardige manier. ‘Alleen betaaldiensten en spaarproducten aanbieden gaat niet meer. De lat wordt wat hoger gelegd: elk kantoor moet een specialist in beleggen en in kredieten hebben. Kantoren waar dat nog niet zo is, worden aangemoedigd om zich te versterken met die specialisten of om samen te gaan’, zegt De Vliegher.

Hij wijst er wel op dat er geen harde criteria zijn. ‘We hebben geen verplichting om minstens vier personeelsleden te hebben, of maar één kantoor per gemeente. Als één gemeente twee kantoren heeft die goed draaien en waar de klanten goed bediend worden, is samengaan geen directe noodzaak’, besluit De Vliegher.