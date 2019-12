Twee toplui weg bij Degroof Petercam

Operationeel directeur (COO) Pascal Nyckees en Xavier De Pauw, hoofd strategische innovatie, verlaten Bank Degroof Petercam, aldus een persbericht.

'In wederzijds akkoord werd besloten de samenwerking met Pascal Nyckees, de COO, niet voort te zetten en dit ten gevolge van een verschil in visie.' Dat staat woensdag in een communiqué van Degroof Petercam, een van de belangrijkste vermogensbeheerders van het land. Ook de samenwerking met Xavier De Pauw, head of strategic innovation, is in onderling overleg beëindigd.

Nyckees maakte deel uit van het directiecomité van de bank, De Pauw niet. Een woordvoerder van Degroof Petercam geeft geen extra informatie over hun vertrek. Volgens een goedgeplaatste bron bij de bank is er geen verband met de witwasproblemen waardoor de financiële instelling eerder dit jaar getroffen werd, na een zeer negatieve doorlichting door de Nationale Bank, de toezichthouder voor de sector.

Nyckees, die niet vervangen zal worden als operationeel directeur, was ruim vier jaar aan boord bij Degroof Petercam. Daarvoor werkte hij onder meer bij Citibank. De Pauw is bekend als oprichter en gewezen topman van MeDirect Bank België. Hij stapte pas vorig jaar over naar Degroof Petercam. Het is nog niet duidelijk of hij zal vervangen worden.

Tweede wissel

Het is de tweede wissel in relatief korte tijd aan de top van Degroof Petercam. In augustus diende CEO Philippe Masset de baan te ruimen voor Bruno Colmant. Officieel wegens een verschil in visie, maar het lijdt geen enkele twijfel dat het witwasdossier hem de das omdeed.

'De bijdrage van Xavier en Pascal was essentieel om sterke teams te vormen en ervoor te zorgen dat Degroof Petercam klaar is om de volgende stap te zetten', zegt CEO Bruno Colmant in de mededeling van woensdag. Hij benadrukt dat de ambities in IT en digitalisering onveranderd blijven. 'Onze cliënten en medewerkers ondersteunen met digitale tools die aan de hoogste standaarden beantwoorden.'

Managementlagen

Colmant geeft aan dat Degroof Petercam zijn organisatie kritisch tegen het licht hield, de managementlagen evalueerde en klaar is voor de volgende fase in de IT-transformatie. De communicatie- en rapporteringslijnen zijn verkort en de horizontale samenwerking tussen de teams versterkt.