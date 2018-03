Tweede partij eist plek aan Arco-onderhandelingstafel

Een nieuw front van 2.215 gedupeerde Arco-coöperanten eist dat het mee kan onderhandelen over een oplossing voor het dossier.

In de federale regering werd vorige maand afgesproken dat ze onderhandelingen zou opstarten met het juridische adviesbureau Deminor over Arco. Een mogelijke optie die op tafel komt, is dat de coöperanten een schadevergoeding krijgen, als ze alle rechtszaken stopzetten.

Maar intussen eisen twee andere organisaties van gedupeerde Arco-coöperanten - Geld terug van Arco en de Arcoparia's - ook een plaats aan de onderhandelingstafel. Volgens advocaat Geert Lenssens, die de twee verenigingen vertegenwoordigt, hebben ze intussen al meer gedupeerde investeerders rond zich verzameld dan Deminor.

'Geen concurrentie'

'Volgens de griffie hebben zich al 2.215 coöperanten aangemeld in de procedure tegen de staat en Belfius, die zich derhalve aansluiten bij de twee groepen die we bijstaan', zegt Lenssens. 'Ze zijn dus groter dan Deminor, dat 2.169 mensen rond zich heeft verzameld. Het lijkt dan ook logisch dat ze de eerste plaats krijgen aan de onderhandelingstafel, of toch minstens samen met Deminor. Wel is het niet de bedoeling dat we gaan concurreren. Er moet gewoon rekening worden gehouden met alle belangengroepen.'

Dat de twee organisaties zoveel succes hebben, toont volgens Lenssens aan hoe 'boos' de gedupeerde coöperanten zijn. 'Begrijpelijk. Dit dossier sleept bijna tien jaar aan en er is nog altijd geen oplossing in zicht.'

De vraag is wel waar onderhandelingen met het nieuwe front toe kunnen leiden. Geld terug van Arco en de Arcoparia's zijn een groepsgeding gestart waarbij ze eisen dat ze 100 procent van het kapitaal terugkrijgen dat ze hebben verloren na het faillissement van Dexia, de voorloper van Belfius.

Bovendien is het onduidelijk wat met de onderhandelingen met Deminor moet gebeuren, nu in de regering nog geen oplossing is gevonden voor de impasse over Arco.

Acties tegen Belfius

De twee organisaties dreigen met acties als ze geen zitje aan de onderhandelingstafel krijgen. Ze nemen ook Belfius in het vizier. 'De Arco-verenigingen herinneren eraan dat de 800.000 coöperanten allemaal klanten zijn van Belfius', zegt Lenssens.